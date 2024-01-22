Один із найкращих вчителів України Артур Пройдаков говорить, що час створити дорожню карту щодо ТОТ. У законодавстві слід прописати, кого вважати колаборантами, а освітяни мають підготувати програми з вивчення української.

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Як повернути українських мігрантів з-за кордону

Відповідно до даних управління Верховного комісара ООН у справах біженців, з України поїхало 6,3 мільйона осіб. Зрозуміло, що після завершення бойових дій повернуться не всі.

Була думка про фінансові стимули, але заступник директора Інституту демографії і соціальних досліджень імені Михайла Птухи Олександр Гладун відкидає цю ідею.

Уявімо таку ситуацію, що наближається завершення бойових дій. Я ж теж можу виїхати на кордон, там пожити місяць і сказати: "Давайте стимулюйте мене, щоб я повернувся". Гаразд, там є жінки, які евакуювалися разом з дітьми, щоб зберегти їхні життя. Але ж там так само є й ті, хто ухиляється від мобілізації. Чому їм потрібно платити за це гроші?

– питає Гладун.

Також він зауважує, що люди виїздили з різних регіонів – не тільки зі Сходу, але й із центральних і західних регіонів. Дехто з них не втратив житло, але поїхав з тих чи інших причин.

"Чому їх треба стимулювати – я теж не розумію. Це призведе до певного напруження в суспільстві. Тобто, виходить так, що треба було виїхати за кордон, отримувати там допомогу, а тепер тобі ще й заплатять за те, що ти повернешся", – говорить доктор економічних наук.

Деякі країни хочуть відправити українців додому, деякі – зацікавлені лишити як робочу силу

Наприкінці 2023 року президент Чехії підписав закон про виплату "підйомних" як стимул повернути українців додому.

В інших країнах вирішили, що вигідніше залишити наших громадян. У них скорочується чисельність населення, тож уряди цих країн зацікавлені залучати українських мігрантів до свого ринку праці. Там розробляють політику, яка допоможе українцям адаптуватися й залишитися за кордоном.

Як Україні повернути людей, якщо не виплатами

Олександр Гладун переконаний: є кращий стимул повертатися додому. Для цього слід відновити житло, розвивати українську економіку та ринок праці.

Саме це повинно повернути людей, розумієте? Створювати належні умови в країні, щоб люди поверталися. Так само потрібно покращувати умови для громадян, які живуть в Україні. Для цього потрібна ефективна державна політика, а не просто виплати за повернення,

– висловився заступник директора Інституту демографії.

