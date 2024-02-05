Зеленський вніс до Ради законопроєкт щодо продовження мобілізації та воєнного стану

Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради ініціативу про продовження загальної мобілізації та воєнного стану.

У п'ятницю, 5 лютого, про це стало відомо. Зазначимо, що термін дії воєнного стану та мобілізації закінчується в Україні 14 лютого 2024 року.

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Продовження мобілізації в воєнного стану

Голова нашої держави президент пропонує продовжити і мобілізацію, і воєнний стан на 90 днів – тобто до 14 травня 2024 року.

Важливо, що це буде уже десяте продовження воєнного стану та загальної військової мобілізації на 90 днів від початку широкомасштабної війни 24 лютого 2022 року.

У всіх попередніх восьми випадках відповідні законопроєкти Верховна Рада ухвалювала за поданням глави держави:

24 лютого 2022 року;

15 березня 2022 року;

21 квітня 2022 року;

15 серпня 2022 року

16 листопада 2022 року;

7 лютого 2023 року;

2 травня 2023 року;

27 липня 2023 року;

8 листопада 2023 року.

Які перспективи видніються на горизонті

, воєнний стан та мобілізація триватимуть до тих пір, допоки будуть активні бойові дії, а російські окупанти обстрілюватимуть цивільні міста, наражаючи на небезпеку людей. Лише перемога над ворогом може принести мир в нашу державу та Європу.

Нещодавно президент Зеленський заявив у контексті можливого звільнення Головнокомандувача Залужного, що розглядає зміну не просто людей, а напрямку керування державою. Про що саме йдеться – гарант не уточнив, але можна припустити, що це стосується це таких питань як мобілізація, оборона та контрнаступ Збройних Сил.

Восени 2023 року генерал Валерій Залужний писав у колонці для The Economist про "глухий кут", у який заходить ця війна. В Офісі Президента тоді досить гостро відреагували на цей матеріал Головнокомандувача, натякаючи, що він їм не до душі. Водночас у нещодавньому інтерв'ю Зеленський таки визнав, що ситуацію на землі таки справді зайшли в "глухий кут".

І Зеленський, і Залужний бачать проблему в недостатньому постачанні озброєння з боку західних партнерів. Водночас, як стверджують аналітики, бачення шляхів розв'язання наявних проблем у Головнокомандувача і президента – різні. Скажімо, Генштаб має запит на додатку мобілізацію 500 тисяч людей у той час, як президент не бачить в цьому потреби.

Крім того, теперішній голова розвідки Кирило Буданов, якому пророкують місце у кріслі Залужного, пророкував новий контрнаступ ЗСУ уже весною 2024 року. Це заява дещо контрастує з меседжами від Генштабу про те, що нараз першочерговим завданням для наших бійців є займання та укріплення оборонних рубежів.