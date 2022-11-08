Зеленський вніс у Раду законопроєкт про продовження воєнного стану і мобілізації

Президент України Володимир Зеленський має намір продовжити дію воєнного стану в нашій державі. Відповідний законопроєкт він уже вніс на розгляд у парламент.

У понеділок, 8 листопада, на сайті Верховної Ради з'явився новий проєкт закону "Про продовження строку дії воєнного стану". Зазначається, що його вніс президент.

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На скільки хочуть продовжити термін дії воєнного стану

Зауважмо, що поки ще немає тексту законопроєкту, тому невідомо, на скільки часу Зеленський хоче продовжити воєнний стан та загальну мобілізацію. Однак можемо припустити, що планується це зробити на 90 днів.

Саме на стільки часу у серпні було продовжено воєнний стан та загальну мобілізацію, що його супроводжує. Термін чинності документа, що засвідчує рішення про введення воєнного стану в Україні закінчується 21 листопада. Тому саме до цієї дати Верховній Раді потрібно розглянути внесену Зеленським ініціативу та проголосувати за неї більшістю голосів.

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Коли закінчиться воєнний стан

Мобілізація та воєнний стан можуть бути припинені достроково. Проте лише за умови, що воєнні дії на території держави закінчаться раніше.

Очевидно, що президент буде ініціювати продовження терміну дії воєнного стану до того часу, допоки ми не виграємо війну проти Росії. Загальна військова мобілізація є також надзвичайно важливою для нашої держави, оскільки ми повинні протистояти загарбнику та постійно збільшувати чисельність армії.

До речі, американські ЗМІ назвали шість сценаріїв щодо того, як може закінчитись російсько-українська війна:

обидві держави домовляються про припинення вогню, якщо бойові дії зайдуть у глухий кут;

Путін та Зеленський підписують мирну угоду, однак на це, як і на перший варіант, навряд погодиться Україна після воєнних злочинів окупантів;

перемога Росії та анексія українських територій, що є неможливим завдяки перемогам та контрнаступу нашої армії;

перемога України та поразка ворожих військ;

затяжна війна та перехід конфлікту в стадію "замороженого";

втручання НАТО у війну Росії проти України та застосування ядерних боєголовок.

Нагадаємо, кадрові російські угруповання вже кілька тижнів відступають із правобережної частини Херсонської області. Вочевидь, наша перемога не за горами.