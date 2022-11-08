Зеленский внес в Раду законопроект о продолжении военного положения и мобилизации

Президент Украины Владимир Зеленский намерен продолжить действие военного положения в нашей стране. Соответствующий законопроект уже внесен на рассмотрение в Верховную Раду.

В понедельник, 8 октября, на сайте нашего парламента появился новый проект закона. Отмечается, что его внес президент.

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На сколько хотят продлить срок действия военного положения

Заметим, что пока нет текста законопроекта, поэтому неизвестно, на сколько времени Зеленский хочет продлить военное положение и общую мобилизацию. Однако мы можем предположить, что планируется сделать это на 90 дней.

Именно на столько времени в августе было продлено военное положение.