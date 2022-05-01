Зеленський заявив, що вважає неприпустимим те, що Греція досі приймає російських туристів

Уся Європа намагається допомогти Україні та сприяти ізоляції Росії від цивілізованого світу. Втім, декого досі більше приваблює дрібний заробіток, а не боротьба за правду та справедливість.

Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю грецьким журналсістам розкритикував позицію Туреччини щодо Росії. Також він сподівається на активнішу підтримку Греції щодо ізоляцію російських окупантів від цивілізованого світу.

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Подвійні стандарти

За словами Зеленського, Туреччина послуговується подвійними станартами. Президент Реджеп Ердоган заявляє про підтримку України, але разом з тим не поспішає вводити санкції проти Росії.

Глава держави повідомив, що підтримка від Туреччини та Греції справді відчутна, але багато запитань, які створюють проблеми для нашої безпеки та не співставні з тим, що роблять усі інші союзники для перемоги України над Росією.

Володимир Зеленський подякував грецькому народу за підтримку, але також наголосив – боротьба на боці добра важливіша за деякі фінансові проблеми.

Звичайно, російський туризм протягом багатьох років приносив Греції чималі гроші. Ми віримо, що вони заробляють гроші, проливаючи кров, і ці гроші витрачаються. Те ж саме стосується Туреччини, – сказав український президент.

Також він обурився тим, що Туреччина готується запустити кілька авіарейсів для російських туристів.

"Ви не можете з цим так боротися, це подвійні стандарти. Це не справедливо. Це неприпустимо", – додав Зеленський.

Санкції проти Росії: коротко про важливе

Німеччина заявила, що готова зняти санкції з Росії лише за однієї умови – усі російські окупанти повинні покинути територію України. Щоправда, для багатьох солдатів це залишиться невтіленою мрією – відважні воїни ЗСУ позбавляють їх такої можливості.

В Європі планують почати будівництво нових газопроводів, щоб забути про залежність від Росії. В червні має бути закінчений газопровід з Греції у Болгарію. Про об'єднання та подальшу спільну роботу в напрямку забезпечення своїє енергобезпеки заявили Румунія та Болгарія. Ще один газопровід має бути збудований між Чехією та Польщею.

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