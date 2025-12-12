На Тернопільщині стався відчутний землетрус: наскільки сильним він був

В четвер, 11 грудня, на Тернопільщині зафіксували землетрус. Підземний поштовх було відчутно приблизно о пів на 10 годину вечора.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Головний центр спеціального контролю.

Дивіться також Вчені з'ясували механізм, який "заряджає" землетруси роблячи їх руйнівними

Що відомо про землетрус на Тернопільщині?

Ввечері 11 грудня зареєстрували землетрус в Тернопільській області, Чортківського району, Мельнице-Подільської ТГ. Його магнітуда була 2,9 (за шкалою Ріхтера).

Землетрус зафіксували на глибині 3 кілометрів. За класифікацією він відноситься до відчутних.

Його було відчутно о 21:33.

Дивіться також Туреччину сколихнув сильний землетрус: перші наслідки та кадри стихії

Землетруси у світі: основне