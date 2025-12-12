На Тернопільщині стався відчутний землетрус: наскільки сильним він був
- В Тернопільській області 11 грудня стався землетрус.
- За класифікацією землетрусів відноситься до відчутних.
В четвер, 11 грудня, на Тернопільщині зафіксували землетрус. Підземний поштовх було відчутно приблизно о пів на 10 годину вечора.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Головний центр спеціального контролю.
Дивіться також Вчені з'ясували механізм, який "заряджає" землетруси роблячи їх руйнівними
Що відомо про землетрус на Тернопільщині?
Ввечері 11 грудня зареєстрували землетрус в Тернопільській області, Чортківського району, Мельнице-Подільської ТГ. Його магнітуда була 2,9 (за шкалою Ріхтера).
Землетрус зафіксували на глибині 3 кілометрів. За класифікацією він відноситься до відчутних.
Його було відчутно о 21:33.
Дивіться також Туреччину сколихнув сильний землетрус: перші наслідки та кадри стихії
Землетруси у світі: основне
На початку листопада землетрус магнітудою 6,3 стався в Афганістані. Тоді щонайменше 20 людей загинули й понад 320 були поранені.
У суботу, 6 грудня, на кордоні США та Канади стався потужний землетрус. Поштовхи магнітудою 7 зафіксували в Алясці.
Через декілька днів, 12 грудня, біля узбережжя префектури Аоморі на північному сході Японії стався землетрус. Попередньо його магнітуду оцінюють у 6,7.