Туреччину і Сирію сколихнули потужні землетруси – знищені будинки, багато жертв: все, що відомо

6 лютого 2023, 08:08
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У Туреччині 6 лютого сталася низка надпотужних землетрусів. Вони спричинили величезні руйнування, а жертв рахують сотнями. У країні оголосили найвищий рівень тривоги – це передбачає міжнародну допомогу.

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Що відомо про серію землетрусів

Турецьке управління з ліквідації наслідків стихійних лих і надзвичайних ситуацій оцінило магнітуду землетрусу в 7,4 поблизу Кахраманмараша неподалік від сирійського кордону на глибині 7 кілометрів. Ще 2 землетруси магнітудою 6,4 і 6,5 сталися у місті Газіантепі. Підземні поштовхи відчули приблизно о 04:17. 

Землетрус інтенсивно відчувався також у провінціях:

  • Кахраманмараш,
  • Хатай,
  • Османіє,
  • Адіяман,
  • Ґазіантеп,
  • Шанлиурфа,
  • Діярбакир,
  • Малатья,
  • Адана.

Крім того, підземні поштовхи відчули у сусідній Сирії та навіть столиці Єгипту Каїрі. 


Радіус дії землетрусу / Фото Anadolu

Масштаби руйнувань просто вражають. Через потужні підземні поштовхи частина будинків завалилися. У цей момент люди спали у своїх ліжках, тож врятуватися вдалося далеко не всім. 

 

 

Автор: Альона Захарова