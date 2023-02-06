Туреччину і Сирію сколихнули потужні землетруси – знищені будинки, багато жертв: все, що відомо

У Туреччині 6 лютого сталася низка надпотужних землетрусів. Вони спричинили величезні руйнування, а жертв рахують сотнями. У країні оголосили найвищий рівень тривоги – це передбачає міжнародну допомогу.

Все, що відомо про стихію, яка забрала життя сотень людей – читайте на 24 Каналі.

Важливо У Туреччині сталася серія потужних землетрусів: багато загиблих

Що відомо про серію землетрусів

Турецьке управління з ліквідації наслідків стихійних лих і надзвичайних ситуацій оцінило магнітуду землетрусу в 7,4 поблизу Кахраманмараша неподалік від сирійського кордону на глибині 7 кілометрів. Ще 2 землетруси магнітудою 6,4 і 6,5 сталися у місті Газіантепі. Підземні поштовхи відчули приблизно о 04:17.

Землетрус інтенсивно відчувався також у провінціях:

Кахраманмараш,

Хатай,

Османіє,

Адіяман,

Ґазіантеп,

Шанлиурфа,

Діярбакир,

Малатья,

Адана.

Крім того, підземні поштовхи відчули у сусідній Сирії та навіть столиці Єгипту Каїрі.



Радіус дії землетрусу / Фото Anadolu

Масштаби руйнувань просто вражають. Через потужні підземні поштовхи частина будинків завалилися. У цей момент люди спали у своїх ліжках, тож врятуватися вдалося далеко не всім.