Туреччину і Сирію сколихнули потужні землетруси – знищені будинки, багато жертв: все, що відомо
У Туреччині 6 лютого сталася низка надпотужних землетрусів. Вони спричинили величезні руйнування, а жертв рахують сотнями. У країні оголосили найвищий рівень тривоги – це передбачає міжнародну допомогу.
Все, що відомо про стихію, яка забрала життя сотень людей – читайте на 24 Каналі.
Важливо У Туреччині сталася серія потужних землетрусів: багато загиблих
Що відомо про серію землетрусів
Турецьке управління з ліквідації наслідків стихійних лих і надзвичайних ситуацій оцінило магнітуду землетрусу в 7,4 поблизу Кахраманмараша неподалік від сирійського кордону на глибині 7 кілометрів. Ще 2 землетруси магнітудою 6,4 і 6,5 сталися у місті Газіантепі. Підземні поштовхи відчули приблизно о 04:17.
Землетрус інтенсивно відчувався також у провінціях:
- Кахраманмараш,
- Хатай,
- Османіє,
- Адіяман,
- Ґазіантеп,
- Шанлиурфа,
- Діярбакир,
- Малатья,
- Адана.
Крім того, підземні поштовхи відчули у сусідній Сирії та навіть столиці Єгипту Каїрі.
Радіус дії землетрусу / Фото Anadolu
Масштаби руйнувань просто вражають. Через потужні підземні поштовхи частина будинків завалилися. У цей момент люди спали у своїх ліжках, тож врятуватися вдалося далеко не всім.