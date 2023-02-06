Турцию и Сирию всколыхнули мощные землетрясения – уничтожены дома, много жертв: все, что известно

В Турции 6 февраля произошел ряд сверхмощных землетрясений. Они повлекли за собой огромные разрушения, а жертв считают сотнями. В стране объявили самый высокий уровень тревоги – это предполагает международную помощь.

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Важно В Турции произошла серия мощных землетрясений: много погибших

Что известно о серии землетрясений

Турецкое управление по ликвидации последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций оценило магнитуду землетрясения в 7,4 вблизи Кахраманмараша недалеко от сирийской границы на глубине 7 километров. Еще 2 землетрясения магнитудой 6,4 и 6,5 произошли в городе Газиантепи. Также произошло 22 афтершока.Подземные толчки ощутили примерно в 04:17.

Землетрясение интенсивно ощущалось также в провинциях:

Кохроманмараш,

Домом,

Османет,

Одиамон,

Газиантеп,

Шанлиурфа,

Диярбакыр,

Малатья,

Адана.

Кроме того, подземные толчки ощутили в соседней Сирии и даже в столице Египта Каире.





Радиус действия землетрясения / Фото Anadolu

Масштабы разрушений просто поражают. Из-за мощных подземных толчков часть домов рухнули. В этот момент люди спали в своих кроватях, так что спастись удалось далеко не всем.

Последствия землетрясения в Турции / Фото Anadolu

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил в твиттере, что поисково-спасательные команды были немедленно отправлены в пострадавшие от землетрясения районы.

Мы надеемся, что вместе преодолеем эту катастрофу как можно быстрее и с наименьшими потерями,

– написал он.

А президент Турецкого Красного Полумесяца Керем Киник после произошедшего в Кахраманмараше землетрясения магнитудой 7,4 пригласил граждан всей Турции сдавать кровь на дополнительные потребности, которые могут возникнуть в будущем, хотя национальные запасы крови доступны для первой стадии доставки в область.

Что происходит на улицах Турции: смотрите видео

В Турции люди, пытающиеся покинуть пострадавшие от землетрясения регионы, повлекли заторы на дорогах, препятствуя усилиям аварийных бригад, пытающихся добраться до пострадавших районов. Власти призвали жителей не выезжать на дороги. Мечети по всему региону были открыты как приют для людей, которые не могли вернуться в поврежденные дома.

Число жертв и пострадавших поражает

Турецкие сейсмологи сравнили событие с землетрясением в 1999 году. Тогда недалеко от Стамбула, в Измите, на побережье Мраморного моря произошло самое разрушительное в Турции землетрясение магнитудой 7,7. Погибли почти 17,5 тысячи человек.Добавим, что Турция расположена на вершине больших разломов, и ее часто трясет от землетрясений.

Из-за того, что стихия произошла ночью, многие спали и просто не успели выйти на улицы. Некоторые здания обрушились просто в считанные секунды, вместе со своими спящими жителями. Количество обрушившихся домов считают десятками. А именно:

в городе Шанлиурфа обрушились 16 домов;

в провинции Османие от землетрясения обрушилось 34 здания;

в провинции Малатья повреждено 130 построек;

В Турции объявлен максимальный уровень чрезвычайной ситуации. В стране объявили самый высокий уровень тревоги – это предполагает международную помощь.

По предварительным данным, по меньшей мере 360 человек погибли и сотни получили ранения, и ожидается, что количество жертв будет расти.



Обычные люди помогают разбирать завалы в Турции / Фото с твиттера FaiZa AnUm

Какая ситуация в Сирии

Десятки построек были разрушены или повреждены в районах, контролируемых оппозицией на севере Сирии. Оппозиционная Сирийская гражданская оборона описала ситуацию там как "катастрофическую", добавив, что целые здания обрушились, а люди оказались в ловушке под завалами.

В небольшом городке Азмарин, который содержат сирийские повстанцы в горах у турецкой границы, в больницу привезли тела нескольких погибших детей, завернутые в одеяла. Всего количество жертв землетрясения в Сирии возросло до 237, пострадали 639 человек, сообщили в Минздраве Сирии.

Реакция Украины

В общей сложности количество жертв в Турции и Сирии составляет 360 человек.

На трагедию в Турции уже отреагировал Президент Украины Владимир Зеленский. Так, украинский лидер обратился к лидеру Турции Реджепу Эрдогану и предложил ему помощь.

Украинский президент выразил соболезнования жителям Турции и семьям погибших во время землетрясения. Также он пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим.