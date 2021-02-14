Землетрус в Японії: на АЕС "Фукусіма" розплескалася вода зі сховищ з опроміненим паливом

Північний схід Японії 13 лютого потрусив потужний землетрус. Внаслідок цього в реакторах АЕС "Фукусіма-1" та "Фукусіма-2" розплескалася вода з басейнів для зберігання відпрацьованого ядерного палива.

Зауважимо, що магнітуда землетрусу складала 7,3. Попри те, що його епіцентр був розташований за 60 кілометрів від Фукусіми, підземні поштовхи відчували навіть у Токіо.

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Яка зараз ситуація на АЕС у Фукусімі

Працівники компанії-оператора повідомили, що обсяг води, який розплескався з басейнів для зберігання відпрацьованого ядерного палива, був незначним. Сталося це:

на п'ятому і шостому реакторах АЕС "Фукусіма-1";

першому реакторі АЕС "Фукусіма-2".

Відомо, що це не викликало серйозної зміни радіаційного фону на станціях.

Ніякої загрози безпеки атомним об'єктам інцидент не становить.

Раніше прем'єр-міністр Японії Йосіхіде Суга заявив журналістам, що атомні об'єкти країни не постраждали в результаті потужного землетрусу, що стався на північному сході Японії.

Землетрус в Японії: головне

Потужний землетрус зафіксували приблизно о 16:07 за київським часом. Його магнітуда дорівнювала 7,3.

за київським часом. Його Внаслідок землетрусу понад 950 тисяч будинків залишилися без світла. Влада направила у постраждалі райони рятувальників.

Влада направила у постраждалі райони рятувальників. За останніми даними, понад 120 осіб постраждали в результаті землетрусу. Більшість постраждалих – жителі північно-східних префектур Фукусіма і Міягі, де підземні поштовхи відчувалися найсильніше.

Сейсмологи попередили, що в найближчий тиждень в цьому ж регіоні м ожуть відбутися повторні потужні поштовхи , і закликали місцеве населення бути пильними.

, і закликали місцеве населення бути пильними. Очевидці порівнювали його з землетрусом 2011 року, коли підземні поштовхи спричинили цунамі та призвели до надзвичайних подій на АЕС Фукусіма-1.

До чого тут землетрус 2011 року

За даними місцевих сейсмологів, цей землетрус міг бути афтершоком великого землетрусу 2011 року, епіцентр якого був приблизно в тому ж місці, що і сьогоднішній поштовх. Тоді від наслідків загинули понад 15 тисяч людей, були зруйновані ряд населених пунктів, а також сталася аварія на атомній електростанції Фукусіма-1. Її наслідки ліквідовують досі.

Що відомо про аварію на Фукусімі-1: дивіться відео