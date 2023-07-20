Росія знищила зернову ініціативу: Кулеба запропонував ЄС вихід з ситуації

Дмитро Кулеба пояснив європейським партнерам, як Росія намагається заробити на ситуації з зерновою угодою. Український міністр звернувся до Євросоюзу з пропозицією.

Голова МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що Росія знищила зернову угоду. Про це він сказав на засіданні Ради міністрів закордонних справ Європейського Союзу.

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Що задумала Росія

Міністр заявив, що окупанти не тільки хочуть нашкодити Україні, а й намагаються усунути нашу державу з ринку. А ще вони хочуть заробити на цінах на продовольство, що зростають. Як пояснив Кулеба, російські загарбники завдають ударів по українських портах та інфраструктурі, що задіяні у морському експорті, і у той самий час збільшують власну пропозицію зернових на світових ринках.

Іншими словами, вони (росіяни – 24 Канал) ракетними ударами по ініціативі та портах намагаються усунути Україну з ринку як конкурента, змушують кінцевих покупців, споживачів хліба в Азії та Африці, платити за їхній вихід з Чорноморської зернової ініціативи та фінансувати російську воєнну машину,

– додав він.

Що запропонував Кулеба

Голова української дипломатії закликав Євросоюз докласти разом із нашою державою максимум зусиль для спрощення продовольчого експорту з України. Він запропонував максимально збільшити пропускну спроможність альтернативних транспортних коридорів "Шляхи солідарності". За його словами, можна розвивати Дунайський кластер, а також Адріатичний та Балтійський транспортні коридори.

Міністр закликав ЄС до активної спільної роботи над тим, щоб позбавити Росію важелів впливу на український морський експорт. Він назвав повне припинення російської морської блокади українських портів ідеальним сценарієм.

За його словами, це стане можливим, коли Україна отримає перші ескадрильї F-16 й зможе патрулювати небо та морські шляхи. Кулеба подякував тим країнам ЄС, які вже роблять активний внесок в авіаційну коаліцію, та закликав якнайшвидше імплементувати всі процедури.

Ще він нагадав про пропозицію від України до Туреччини та ООН щодо продовження роботи зернового коридору без участі Росії. Він закликав союзників підтримати ініціативу Києва. Окрім цього міністр наголосив, що всі альтернативні шляхи експорту українського зерна мають зараз працювати на повну потужність та розширюватися. Заяви про будь-які обмеження за нинішніх умов він назвав неприйнятними.

Що кажуть експерти про вихід Росії з зернової угоди

Керівник Центру політичного аналізу Володимир Головко у розмові з 24 Каналом нагадав, що країна-агресорка не виконувала своїх обов'язків, коли зернова ініціатива ще працювала. Він вважає, що та угода у старому вигляді себе вичерпала. За його словами, тепер Україні потрібне розблокування всіх портів у Чорному морі.

Нещодавно російська опозиційна журналістка та засновниця руху "Русь сидящая" Ольга Романова припустила, що Сі Цзіньпін може вплинути на Владіміра Путіна. Адже у Китаю є інтереси щодо одеського порту, який обстрілювала Росія.

, Володимир Зеленський нещодавно поспілкувався з ефіопським прем’єр-міністром Абієм Ахмедом Алі. Під час телефонних перемовин президент заявив, що Україна у межах зернової угоди відправила до Ефіопії майже 300 тисяч тонн продовольства, а у межах окремої ініціативи – ще 90 тисяч тонн зерна.