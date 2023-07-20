Россия уничтожила зерновую инициативу: Кулеба предложил ЕС выход из ситуации

Дмитрий Кулеба объяснил европейским партнерам, как Россия пытается заработать на ситуации с зерновым соглашением. Украинский министр обратился к Евросоюзу с предложением.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Россия уничтожила зерновое соглашение. Об этом он сказал сегодня на заседании Совета министров иностранных дел Европейского Союза.

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Что задумала Россия

Министр заявил, что оккупанты не только хотят навредить Украине, но и пытаются устранить наше государство с рынка. А еще они хотят заработать на растущих ценах на продовольствие. Как пояснил Кулеба, российские захватчики наносят удары по украинским портам и инфраструктуре, задействованным в морском экспорте, и в то же время увеличивают собственное предложение зерновых на мировых рынках.

Другими словами, они (россияне – 24 Канал) ракетными ударами по инициативе и портам пытаются устранить Украину с рынка как конкурента, заставляют конечных покупателей, потребителей хлеба в Азии и Африке, платить за их выход из Черноморской зерновой инициативы и финансировать российскую военную машину,

– добавил он.

Что предложил Кулеба

Глава украинской дипломатии призвал Евросоюз приложить вместе с нашим государством максимум усилий для упрощения продовольственного экспорта из Украины. Он предложил максимально увеличить пропускную способность альтернативных транспортных коридоров "Пути солидарности". По его словам, можно развивать Дунайский кластер, а также Адриатический и Балтийский транспортные коридоры.

Министр призвал ЕС к активной совместной работе над тем, чтобы лишить Россию рычагов влияния на украинский морской экспорт. Он назвал полное прекращение российской морской блокады украинских портов идеальным сценарием.

По его словам, это станет возможно, когда Украина получит первые эскадрильи F-16 и сможет патрулировать небо и морские пути. Кулеба поблагодарил те страны ЕС, которые уже вносят активный вклад в авиационную коалицию, и призвал как можно быстрее имплементировать все процедуры.

Еще он напомнил о предложении от Украины к Турции и ООН по продолжению работы зернового коридора без участия России. Он призвал союзников поддержать инициативу Киева. Кроме этого, министр подчеркнул, что все альтернативные пути экспорта украинского зерна должны сейчас работать на полную мощность и расширяться. Заявления о каких-либо ограничениях в нынешних условиях он назвал неприемлемыми.

Что говорят эксперты о выходе России из зерновой сделки

Руководитель Центра политического анализа Владимир Головко в беседе с 24 Каналом напомнил, что страна-агрессорка не выполняла своих обязанностей, когда зерновая инициатива еще работала. Он считает, что это соглашение в старом виде себя исчерпало. По его словам, теперь Украине нужна разблокировка всех портов в Черном море.

Недавно российская оппозиционная журналистка и основательница движения "Русь сидящая" Ольга Романова предположила, что Си Цзиньпин может повлиять на Владимира Путина. Ведь у Китая есть интересы в одесском порту, который обстреливала Россия.

, Владимир Зеленский недавно пообщался с эфиопским премьер-министром Абием Ахмедом Али. В ходе телефонных переговоров президент заявил, что Украина в рамках зернового соглашения отправила в Эфиопию почти 300 тысяч тонн продовольствия, а в рамках отдельной инициативы – еще 90 тысяч тонн зерна.