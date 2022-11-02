Чи може Велика Британія забезпечити рух зерновим коридором: фахівець назвав перспективи

Росія заявила про призупинення участі у так званій зерновій угоді, яка дозволяє Україні вивозити зерно за кордон. Ще до укладення цієї угоди Велика Британія пропонувала свій спосіб щодо забезпечення зернового коридору.

Про це 24 каналу сказав головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус. Він переконаний у тому, що флот Британії й Туреччини цілком здатні забезпечити зерновий коридор.

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Яку угоду пропонувала Британія

Ус нагадав, що до укладення цієї зернової угоди була пропозиція Великої Британії про те, що її військові човни зайдуть до акваторії Чорного моря й фізично забезпечать цей коридор. Єдине питання, яке виникало у зв'язку із цим – як саме вони могли би це зробити, з огляду на роль Туреччини.

Тобто, дійсно, якщо буде ця угода, що Туреччина дає дозвіл Великій Британії зайти її військово-морськими човнами, плюс вона надасть свої військово-морські човни і вони стануть на дорозі цього так званого коридору й так його забезпечать. І в такому розкладі Росія не потрібна,

– заявив головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень.

Тобто, за його словами, у разі, якщо вони будуть це робити, а Росія нападе на будь-яке з їхніх суден, то це буде фактично привід для 5 статті НАТО, тобто напад на одну з країн Альянсу.

Тому, додав Ус, такий варіант розглядався, але потім зрештою з'явилася зернова угода й усі про нього забули. Проте зараз, коли Москва заявила про вихід із неї, ця угода може працювати й без Росії.

Наскільки реальний сценарій залучення суден інших країн

Ус зазначив, що британський і турецький флоти цілком здатні забезпечити цей коридор, тому що апріорі ідея полягала в тому, що Британія дає військові човни, а Єгипет надає торговельні човни для перевезення зерна. Ймовірно, Каїр звертався щодо цього питання до Сполученого Королівства.

Я думаю, що двох країн НАТО Великої Британії й Туреччини цілком достатньо, щоб забезпечити нормально функціонування цього коридору, аби не було тих проблем, з яким світ стикнувся одразу після початку війни,

– сказав головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень.

Він зауважив, що у квітні ціни на зернові були вдвічі вищими, ніж у січні. Коли ж запрацювала зернова угода, то відбулася певна стабілізація цін. Для України це, можливо, не найкраща ситуація, оскільки ми отримали менше. Однак загалом для світу й України це було плюсом.

Вихід Росії із зернової угоди: головне

Росія вирішила вийти із зернової угоди, через що експорт продовольства неможливий. Кремль перешкоджає експорту зерна в країну, яка перебуває на межі голоду.

Після призупинення зернової угоди в Росії видали нову цинічну заяву. Країна-агресорка каже, що готова замінити українське зерно на світовому ринку своєю продукцією. Цілком ймовірно, вкраденою з України.

Президент Туреччини Реджеп Ердоган прокоментував заяву Росії не дотримуватися домовленостей щодо експорту зерна. Він заявив, що Туреччина продовжуватиме свої зусилля, щоб служити людству.

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