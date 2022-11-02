Может ли Великобритания обеспечить движение по зерновому коридору: специалист назвал перспективы

Россия заявила о приостановлении участия в так называемом зерновом соглашении, которое позволяет Украине вывозить зерно за границу. Еще до заключения данного соглашения Великобритания предлагала свой способ по обеспечению зернового коридора.

Об этом 24 каналу сказал главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Усс. Он убежден, что флот Британии и Турции вполне способны обеспечить зерновой коридор.

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Какое соглашение предлагала Великобритания

Усс напомнил, что до заключения этого зернового соглашения было предложение Великобритании о том, что его военные лодки зайдут в акваторию Черного моря и физически обеспечат этот коридор. Единственный вопрос, который возникал в этой связи – как именно они могли бы это сделать, учитывая роль Турции.

То есть, действительно, если будет это соглашение, что Турция дает разрешение Великобритании зайти ее военно-морским лодкам, плюс она предоставит свои военно-морские лодки и они встанут на дороге этого так называемого коридора и так его обеспечат. И в таком раскладе Россия не нужна,

– заявил главный консультант Национального института стратегических исследований.

То есть, по его словам, в случае, если они будут это делать, а Россия нападет на любое из их судов, это будет фактически повод для 5 статьи НАТО, то есть нападение на одну из стран Альянса.

Поэтому, добавил Усс, такой вариант рассматривался, но потом в конце концов появилось зерновое соглашение и все о нем забыли. Однако сейчас, когда Москва заявила о выходе из нее, это соглашение может работать и без России.

Насколько реален сценарий привлечения судов других стран

Усс отметил, что британский и турецкий флоты вполне способны обеспечить этот коридор, потому что априори идея заключалась в том, что Британия дает военные лодки, а Египет предоставляет торговые лодки для перевозки зерна. Вероятно, Каир обращался по этому вопросу в Соединенное Королевство.

Я думаю, что двух стран НАТО Великобритании и Турции вполне достаточно, чтобы обеспечить нормальное функционирование этого коридора, чтобы не было тех проблем, с которым мир столкнулся сразу после начала войны,

– сказал главный консультант Национального института стратегических исследований.

Он отметил, что в апреле цены на зерновые были вдвое выше, чем в январе. Когда же заработало зерновое соглашение, то произошла стабилизация цен. Для Украины это, возможно, не самая лучшая ситуация, поскольку мы получили меньшее. Однако для мира и Украины это было плюсом.

Выход России из зерновой сделки: главное

Россия решила выйти из зерновой сделки, из-за чего экспорт продовольствия невозможен. Кремль препятствует экспорту зерна в находящуюся на грани голода страну.

После приостановки зернового соглашения в России издали новое циничное заявление. Страна-агрессор говорит, что готова заменить украинское зерно на мировом рынке своей продукцией. По всей вероятности, украденной из Украины.

Президент Турции Реджеп Эрдоган прокомментировал заявление России не придерживаться договоренностей по экспорту зерна. Он заявил, что Турция будет продолжать свои усилия, чтобы служить человечеству.

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