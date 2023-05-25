Фортеця східного кордону України: згадку про Бахмут знайшли у британській газеті 1737 року

Українець В'ячеслав Ільченко почав шукати інформацію про Бахмут через заяву російських пропагандистів про неможливість простежити східний кордон України в давнину. Доказ протилежного він знайшов у випуску однієї з найдавніших газет світу – The London Gazette.

Згадку міста Бахмут українець знайшов у номері британської газети The London Gazette за 1737 рік. Це важливий момент, адже місто зазначене територією України.

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Згадка Бахмуту в британській газеті

Перша згадка міста у письмових джерелах датована 1571 роком – тоді російський цар Іван Грозний наказав побудувати там прикордонні застави. Згадка Бахмута у жовтневому випуску британської газети ще у 18 столітті є знаковою – адже пишуть про нього як про українське місто.

Україні в випуску The London Gazette присвячена ціла колонка – "Листи з України". І згадується там не тільки Бахмут, але і й інші українські населені пункти, зокрема Ізюм, Київ, Глухів та навіть містечко Крилове, яке вже давно зникло з мапи, але раніше розташовувалося на території сучасної Кіровоградщини.



Сторінка з The London Gazette / Фото з фейсбуку Вячеслава Ільченка

Також цікаво, що Україну в цій газеті визнавали не просто територією, а окремою державою. Газетярі тоді послуговувалися "шекспірівським" правописом, і англійський артикль "the" позначав власні назви.

Я окремо нагадаю, що в 18 столітті поняття топоніма не було обвішано купою політичних умовностей. The в англійській мові означало назву власну, тобто, що самі мешканці так називають країну, в якій живуть. Що це не "окраїна" і не вигадана кимось назва (Лєніним, наприклад, або австрійським генштабом), а саме автохтонний топонім, який має активне використання,

– написав Ільченко.

Окрім того, в ще одному номері, цього разу датованому 1671 роком, Україна названа державою, а не територією.

Російська пропаганда вже не перший рік намагається спекулювати на темі східних кордонів України. Та стаття у The London Gazette доводить, що і триста років тому український кордон пролягав по Донецькій області.

Що не так з картою, яку розглядав Путін

Все розслідування Вячеслав Ільченко почав з заяви російських пропагандистів про те, що в 17 столітті України начебто не існувало. 23 травня Путін зустрівся з головою Конституційного суду окупантів, і той приніс диктатору карту, створену за часів Людовіка XIV Гійомо Сансоном.

Путін карті дуже зрадів і відразу ж похвалився своїми знаннями з історії України.

"Ми знаємо, що ці землі просто входили до складу Речі Посполитої, а потім попросилися до складу Московського царства. От і все. І опинилися у складі Московського царства. А вже потім, після Жовтневої революції, почали утворюватися всілякі квазідержавні утворення, а радянська влада створила Радянську Україну", – заявив він.

Та, що цікаво, Крим на карті, подарованій Путіну, також не російський, так само, як і Санкт-Петербург.

Та навіть тут Путіна обманули його ж посіпаки, бо Україна на карті за 17 століття таки є. Ось тільки на картах Сансона кордонів держав немає.

Дійсно, на картах де Сансона кордонів як таких немає. Але чи не можна якось інакше і точніше визначити межі історичної України?..

– написав Вячеслав Ільченко.

Як ще російська пропаганда бреше про Україну