Про це пишуть російські ЗМІ. До диктатора навідався голова Конституційного суду Валерій Зорькін, який дістав з архівів карту 17 століття і прийшов вдовольняти Путіна, передає 24 Канал.

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Що сказав бункерний дід

На оприлюдненому відео Зорькін вихваляється, що на карті 17 століття немає України. Після таких слів Путін помітно пожвавився і зрадів. Кремлівського диктатора явно тішить те, що українців, як нації таки колись не існувало (зрештою, як і росіян).

Добре, що Зорькін не відкопав карту 5 століття, бо ж тоді вже існував Київ, а на місці Москви ще жаби квакали. Путін, ймовірно, не пережив би такої правди.

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Ба більше, російський президент вирішив показати свою "ерудицію", заявивши "усім відомий факт", що українці нібито самі попросились в Московське царство.

А вже потім після Жовтневої революції почали утворюватись всякі квазідержавні утворення. А радянська влада створила радянську Україну. Це ж добре відомо,

– видав Путін.

Крим і мала батьківщина Путіна на карті – теж не російські

Варто додати, що на тій карті не лише "немає України", а й Крим не позначено як частину Росії. У 17 столітті там було Кримське ханство, яке в союзі з Османською імперією воювало з Росією.

Ба більше, мала батьківщина Путіна – Петербург – на карті взагалі позначена як Інгрія і належить Швеції.

Наголосимо, що у Путіна явні проблеми з зором, адже Україна на карті позначена як "Україна, земля козаків" (Ukraine pays des cosaques) і входить до складу Речі Посполитої.

Карта, яку розглядав Путін / Фото росЗМІ

Цікаво, як бункерний відреагує на карти Північної Америки того ж періоду? До слова, на них ще немає США, а це ж така радість для російського президента.

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