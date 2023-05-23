Таку заяву Путін зробив під час церемонії вручення "державних нагород" кремлівським посіпакам за "досягнення" у різних сферах. Звісно, російський диктатор не зміг обійти й так звану "СВО" й те, як "9 років бомбили Донбас", повідомляє 24 Канал.

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Діда знову понесло

Під час свого виступу Путін знову почав говорити про проведення "спецоперації" та вчергове видав маразматичну заяву, що Росія буцімто не починала війну. Повторив він і тезис про те, як нібито протягом 9 років "Донбас відбиває напад ворогів".

Російський диктатор також брехав про "історичні народи", які опинилися за межами Росії. Російські військові, на його маразматичну думку, "захищають" росіян.

9 років противник веде війну проти нашого народу. Нам кажуть, що Росія розпочала війну. Ні, Росія за допомогою "СВО" намагається припинити цю війну проти нашого народу, який через історичну несправедливість опинився за межами нашої Батьківщини,

– цинічно видав Путін.

Маразматична заява диктатора: дивіться відео

Очевидно, диктатор знову забув випити пігулки, адже потім Путін знову завів свою шарманку про "захист своїх людей". Він почав говорити, що Росія "робила й робитиме для цього все можливе".

Так заяви кремлівського диктатора виглядають особливо смішно, враховуючи ситуацію у Бєлгороді. Офіційно Путін ніяк не відреагував на події, а його рупор Дмітрій Пєсков лиш заявив про "глибоку стурбованість" подіями.

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