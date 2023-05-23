У понеділок, 22 травня, бійці Російського добровольчого корпусу та легіону "Свобода Росії" розпочали операцію з демілітаризації Бєлгородщини та інших регіонів. Водночас прессекретар президента Путіна заявив, що з "неабиякою стурбованістю" у Москві спостерігають за тим, що відбувається. Більше – у матеріалі 24 Каналу.
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"Росія буде вільною!"
Уже 23 травня в мережі почали з'являтися світлини та відео з перших "звільнених" населених пунктів Росії. На одному з роликів видно, що російські добровольці написали на стіні будівлі: "Привіт з Бахмута".
Очевидно, це такий "стьоб" загарбників стосовно їхніх заяв щодо нібито "взяття" міста-фортеці на Донеччині.
Що відбувається у Бєлгородській області: дивіться відео
Разом з тим з'явилися інші світлини, на яких видно військових добровольчих батальйонів з їхнім прапором. З цих кадрів справді стає очевидним, що "звільнення" усієї Росії – не за горами.
Легіон та РДК продовжують звільняти Бєлгородську область. За Росію! За волю,
– також зазначали в легіоні "Свобода Росії".
Російські добровольці на Бєлгородщині / фото з телеграм-каналів
Як добровольці "звільняли" Бєлгородщину: переглядайте відео
Кремль зганяє силовиків
- Згадаємо, що в Бєлгородській області окупанти оголосили 22 травня про проведення плану "Едельвейс". Він передбачає збір усіх силових структур Росії задля проведення "антитерористичних дій".
- Цікаво, що уже наступного дня відповідні заходи прийняли щодо Брянської області, яка також чекає на "звільнення". Хоча на офіційному рівні про це, звісно, не було ні слова.
- Зазначимо також, що російські батальйони заявляли раніше, що уже контролюють такі населені пункти, як Козинка та Гора-Подол, а також рухаються у бік Грайворона.