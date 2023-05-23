Відповідну заяву зробив рупор Путіна Дмітрій Пєсков. За його словами, Кремль не проводитиме спеціальне засідання Ради безпеки щодо ситуації в Бєлгородській області. Мовляв, його проведуть планово ближче до кінця тижня, пише 24 Канал.

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Що сказали у Путіна про події на Бєлгородщині

Безумовно, те, що вчора (22 травня – 24 Канал) сталося, викликає "глибоке занепокоєння". Це вкотре підтверджує, що "українські бойовики" продовжують свою діяльність проти нашої країни. Це вимагає від нас "великих зусиль",

– традиційно збрехав Пєсков.

Варто зазначити, що "українськими бойовиками" пропаганда вже називає росіян, які заявили, що настав "час боротьби за свободу Росії".

Окрім того, росіяни з Російського добровольчого корпусу та легіону "Свобода Росії" звернулись до інших росіян із закликом не чинити опір та не боятись: "На відміну від путінських зомбі, ми не чіпаємо цивільних і не використовуємо їх у своїх цілях".

Натомість у Путіна традиційно говорять, що вони продовжують війну проти України, яку називають "СВО", щоб нібито в майбутньому "не допускати подібних "проникнень".

Проте глава української розвідки Кирило Буданов 22 травня у зверненні до російських військових закликав їх здатись та попередив: "Буде ще гірше. У вас є вибір – померти або врятувати своє життя".

Пєсков не має відповіді на питання

Рупор Путіна не зміг відповісти на запитання, чому так звана нібито "зачистка", як називає пропаганда, Бєлгородської області від "нападників" триває вже понад добу. Дмітрій Пєсков закликав запитати про це правоохоронців, міноборони та ФСБ.

Важливо. Варто зазначити, що на будівництво захисних споруд у Бєлгородській області витратили нібито 10 мільярдів рублів. Рупора Кремля запитали, чи можна вважати напад свідченням повного провалу роботи щодо зміцнення кордону. Пєсков запевнив, що нібито адміністрація Путіна "не може оцінювати характеристики захисних конструкцій".

Проте відповідь на це запитання дали вже у самому Російському добровольчому корпусі. Там пояснили, що армія Росії нічого не змогла протиставити групі патріотів-добровольців, які взяли до рук зброю і не боялись відкрито протистояти режиму Москви за вільне майбутнє Росії.

Вкотре зруйнований міф про те, що громадяни Росії у безпеці та Росія сильна, за фактом – влада роками просто розкрадала бюджет і брехала, що все добре,

– заявили в РДК.

Бійці Російського добровольчого корпусу та легіону "Свобода Росії" пояснили, що:

резервів для реагування на військові кризи у Кремля немає – усі військовослужбовці мертві, поранені чи в Україні;

Росія абсолютно не захищена;

у Білгородській області паніка, частково йде організована евакуація. Переважно відбувається стихійна втеча.

Зверніть увагу! Події на Бєлгородщині почали 22 травня, коли РДК заявили, що зайшли в Росію. Згодом вони повідомили про "визволення" Козинки та Гора-Подолу у Бєлгородській області. Окрім того, зайшли у Грайворон. Вже 23 травня вони сказали, що продовжують "звільняти" Бєлгородську область. Варто зазначити, що Deepstate оновив карту Бєлгородської області.