В понедельник, 22 мая, бойцы Русского добровольческого корпуса и легиона "Свобода России" приступили к операции по демилитаризации Белгородщины и других регионов. В то же время пресс-секретарь президента Путина заявил, что с "незаурядной обеспокоенностью" в Москве наблюдают за происходящим. Больше – в материале 24 Канала.

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"Россия будет свободной!"

Уже 23 мая в сети начали появляться фотографии и видео из первых "освобожденных" населенных пунктов России. На одном из роликов видно, что русские добровольцы написали на стене здания: "Привет из Бахмута".

Очевидно, это такой "стеб" захватчиков по поводу их заявлений о якобы "взятии" города-крепости на Донетчине.

Что происходит в Белгородской области: смотрите видео

Вместе с тем появились другие фотографии, на которых видны военные добровольческих батальонов со своим флагом. Из этих кадров действительно становится очевидным, что "освобождения" всей России – не за горами.

Легион и РДК продолжают освобождать Белгородскую область. За Россию! За свободу,

– также отмечали в легионе "Свобода России".

Российские добровольцы на Белгородщине / фото из телеграм-каналов

Обратите внимание! Официальных сообщений от Генштаба о том, что российские оккупанты "контролируют" Бахмут в Донецкой области, – не было. Спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый неоднократно отмечал, что оккупанты постоянно заявляют о "взятии" города, а в то же время ВСУ продолжают наступление на флангах, и это – свершившийся факт.

Как добровольцы "освобождали" Белгородщину: просматривайте видео

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