Такое заявление Путин сделал во время церемонии вручения "государственных наград" кремлевским прихвостням за "достижения" в разных сферах. Конечно, российский диктатор не смог обойти и так называемую "СВО" и то, как "9 лет бомбили Донбасс", сообщает 24 Канал.

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Деда снова понесло

Во время своего выступления Путин снова начал говорить о проведении "спецоперации" и в очередной раз выдал маразматическое заявление, что Россия якобы не начинала войну. Повторил он и тезис о том, как якобы в течение 9 лет "Донбасс отбивает нападение врагов".

Российский диктатор также врал об "исторических народах", оказавшихся за пределами России. Российские военные, по его маразматическому мнению, "защищают" россиян.

9 лет противник ведет войну против нашего народа. Нам говорят, что Россия начала войну. Нет, Россия с помощью "СВО" пытается прекратить эту войну против нашего народа, который из-за исторической несправедливости оказался за пределами нашей Родины,

– цинично выдал Путин.

Маразматическое заявление диктатора: смотрите видео

Очевидно, диктатор снова забыл выпить таблетки, ведь потом Путин снова завел свою шарманку о "защите своих людей". Он начал говорить, что Россия "делала и будет делать для этого все возможное".

Так, заявления кремлевского диктатора выглядят особенно смешно, учитывая ситуацию в Белгороде. Официально Путин никак не отреагировал на события, а его рупор Дмитрий Песков только заявил о "глубокой обеспокоенности" событиями.

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