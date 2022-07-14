Жертвою ракетного удару по Вінниці стало немовля

російські військові 14 липня завдали кривавого удару по Вінниці. Жертвою обстрілу з боку окупантів стало немовля.

Відомо про 12 загиблих

Українські рятувальники повідомили, що станом на 12:40 відомо про 12 загиблих внаслідок ракетного удару по Вінниці. Серед загиблих – немовля.

Дізнайтесь більше Моторошний ракетний обстріл Вінниці: все що відомо про атаку ворога 14 липня

У пресслужбі ДСНС додали, що на місці страшної трагедії працюють 90 рятувальників, а також кінологи та психологи.



Коляска на місці обстрілу у Вінниці / Фото з місцевих телеграм-каналів



Коляска на місці обстрілу у Вінниці / Фото з місцевих телеграм-каналів

росія атакувала Вінницю: що відомо про ракетний обстріл

У Вінницькій області о 10:12 було оголошено повітряну тривогу. Приблизно через пів години Вінницька міська рада підтвердила ракетний удар з боку російських загарбників.

Очільник Вінницької обласної військової адміністрації Сергій Борзов інформував, що сили протиповітряної оборони збили 4 ракети над областю.

Водночас, за даними Нацполіції, було зафіксовано 3 російські ракети, які поцілили в будівлю "Ювілейний" з офісними приміщеннями. Від ударів також постраждали житлові будинки, які розташовані поблизу.

На місці ракетного удару виникла пожежа, яка перекинулася на автостоянку, де загорілися близько пів сотні автомобілів. Відразу після відбою у Вінниці вдруге оголосили повітряну тривогу.

Кривавий ракетний удар з боку росії засудив президент Володимир Зеленський. Глава держави одним з перших повідомив, що серед жертв атаки окупантів є маленька дитина. Президент назвав ракетний удар з боку росії – черговим терористичним актом.

На обстріл ворога відреагував голова Офісу Президента Андрій Єрмак. Він наголосив на необхідності визнання росії країною-спонсором тероризму.

Натомість російські пропагандисти цинічно брешуть, що влучили у Вінниці у військовий об'єкт. У такий спосіб рупори кремля виправдовують обстріл цивільних об'єктів у Вінниці.

До теми – Зеленський показав наслідки удару по Вінниці: дивіться відео