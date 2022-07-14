Про початок повітряної тривоги о 12:12 написала Вінницька міська рада. Вже об 12:20 в телеграм-каналі відомства оголосили відбій.

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Ситуація у Вінниці

Під час першої повітряної тривоги, яку оголосили у Вінницькій області 14 липня о 10:13, російські ракети завдали ударів по будівлі з офісними приміщеннями. Від ударів постраждали житлові будинки, які розташовані поблизу. Також відомо про жертв, наразі їхня кількість встановлюється.

У Вінницькій ОВА надали контакти гарячої лінії для пошуків людей. Містян просять звертатися за телефонами 67-01-20 або 103.

Очільник Вінницької ОВА Сергій Борзов зазначив, що на місці потрапляння ракети у Вінниці тривають рятувально-пошукові роботи.

Окупанти випустили кілька ракет

Голова Нацполіції України Ігор Клименко зазначив, що за попередньою інформацією російські військові трьома ракетами влучили у споруду, в якій були розташовані офісні приміщення. Крім того, пошкоджений Будинок офіцерів і житлові будинки, розташовані поблизу.

Унаслідок удару спалахнула пожежа, вогонь перекинувся на авто, які були припарковані поруч. Внаслідок цього зайнялись близько 50 автівок. Ліквідацією полум'я уже займаються пожежники.

Відомо, що не всі ворожі ракети дісталися до цілі. Чотири з них вдалось збити силам ППО. Про це повідомив глава Вінницької ОВА Сергій Борзов.

Що робити під час повітряної тривоги

Окупанти гатять по українських містах наосліп, тому ні в якому разі не можна нехтувати сигналами повітряної тривоги. Навіть короткочасними. Перекрийте воду, газ й вимкніть електричні прилади, після чого перейдіть до укриття чи підвалу. Перебувайте там доти, поки сирена не сповістить про відбій повітряної тривоги. Слідкуйте за оновленнями місцевих адміністрацій.

Якщо під час повітряної тривоги ви почули вибухи, пам'ятайте – це може бути робота сил протиповітряної оборони. Важливо у жодному разі не поширювати фото чи відео, на яких видно роботу ППО.

Крім того, якщо все ж окупантам вдалося завдати удару, нагадуємо, що особливо під час тривоги заборонено поширювати не лише фото і відео з наслідками відео, але й не можна поширювати адресу місця удару. Все це може допомогти окупантам скоригувати вогонь. Таким чином ви ставите під загрозу не лише себе, але й своє місто чи село.

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