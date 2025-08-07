Через 2 тижні після 18-річчя я вже була на Сході, – бандуристка розповіла, як стала військовою
- Любов Шіпілюк розпочала свій військовий шлях, ставши операторкою БпЛА після участі у "Культурному десанті".
- На момент початку свого шляху вона була студенткою, що обмежувало її можливості постійно перебувати на фронті.
- Після поїздки на Донеччину вона вирішила щомісяця їздити на тиждень у зону бойових дій.
Українські жінки активно долучаються до Збройних Сил України, щоб стати на захист нашої держави. За останніми даними, їх у війську вже понад 70 тисяч.
Однією із жінок, яка долучилась до Сил оборони є операторка БпЛА Любов Шіпілюк. Вона розповіла 24 Каналу, про те як розпочався її шлях у війську. Спочатку вона почала їздити з концертами до військових в зону бойових дій.
Як Любов Шіпілюк розпочала свій шлях у Силах оборони?
Шіпілюк підкреслила, що вона хотіла бути чимось корисною, якось допомагати війську своїми ручками, своєю присутністю.
Чесно кажучи, я просто хотіла щось зробити в цій війні. Так сталося, що я десь в соціальних мережах побачила, що є такий "Культурний десант". Побачила те, що вони роблять, послухала. Дуже хотіла бути частиною того. Подалася через Google-форму в них на сайті. Я думала, що мене точно не візьмуть, але треба спробувати, як мінімум,
– сказала вона.
Тоді дівчині було 17 років, і до того вона ніколи не була в зоні бойових дій. Думка про це лякала її, проте вона хотіла поїхати. За деякий час їй відповіли з "Культурного десанту", сказали, що вона може поїхати з ними на Херсонський напрямок попрацювати. Там якраз росіяни підірвали Каховську ГЕС.
Оскільки Любов Шіпілюк тоді була ще неповнолітня, то порадилась із батьками, що робити. Вони відмовили її, мовляв, буде 18 – зможе роби, що захоче.
Я їх послухала тоді, бо, мабуть, не була внутрішньо готова. Я відчувала, що вони ж за мене відповідають, треба слухати батьків до 18 років. Я не поїхала тоді в ту поїздку. Але, як тільки мені стукнуло 18 років, через два тижні я вже була на Донеччині,
– підкреслила вона.
Операторка БпЛА зауважила, що ця поїздка змінила її світосприйняття. Вона дуже дорога її серцю. Любов Шіпілюк береже в пам'яті тих людей, яких зустріла під час тої поїздки.
На Донеччині вона провела тиждень. За цей нетривалий час дівчина зрозуміла, що вже не хоче повертатись до Києва.
Я працювала далі з "Культурним десантом". Після цієї поїздки вирішила, що кожного місяця буду приїжджати раз на тиждень на якийсь напрямок працювати. Я не могла більше, бо була студенткою на ту мить, на четвертому курсі, треба було завершити навчання,
– додала Любов Шіпілюк.
Зараз їй 19 років, вона долучилась до добровольців і стала пілотом БпЛА.
Додамо, програму "Контракт 18 – 24" за ініціативою президента України розширили – тепер вона передбачає окремий напрямок для операторів дронів, які служитимуть у ЗСУ, Нацгвардії та прикордонній службі. Передбачено спеціальні умови: до 119 днів підготовки, чіткий термін служби у 2 роки та виплати в розмірі 1 мільйона гривень. Крім того, учасники отримуватимуть підтримку після завершення служби, а також право на відстрочку від мобілізації після 25 років.