Однією із жінок, яка долучилась до Сил оборони є операторка БпЛА Любов Шіпілюк. Вона розповіла 24 Каналу, про те як розпочався її шлях у війську. Спочатку вона почала їздити з концертами до військових в зону бойових дій.

Як Любов Шіпілюк розпочала свій шлях у Силах оборони?

Шіпілюк підкреслила, що вона хотіла бути чимось корисною, якось допомагати війську своїми ручками, своєю присутністю.

Чесно кажучи, я просто хотіла щось зробити в цій війні. Так сталося, що я десь в соціальних мережах побачила, що є такий "Культурний десант". Побачила те, що вони роблять, послухала. Дуже хотіла бути частиною того. Подалася через Google-форму в них на сайті. Я думала, що мене точно не візьмуть, але треба спробувати, як мінімум,

– сказала вона.

Тоді дівчині було 17 років, і до того вона ніколи не була в зоні бойових дій. Думка про це лякала її, проте вона хотіла поїхати. За деякий час їй відповіли з "Культурного десанту", сказали, що вона може поїхати з ними на Херсонський напрямок попрацювати. Там якраз росіяни підірвали Каховську ГЕС.

Оскільки Любов Шіпілюк тоді була ще неповнолітня, то порадилась із батьками, що робити. Вони відмовили її, мовляв, буде 18 – зможе роби, що захоче.

Я їх послухала тоді, бо, мабуть, не була внутрішньо готова. Я відчувала, що вони ж за мене відповідають, треба слухати батьків до 18 років. Я не поїхала тоді в ту поїздку. Але, як тільки мені стукнуло 18 років, через два тижні я вже була на Донеччині,

– підкреслила вона.

Операторка БпЛА зауважила, що ця поїздка змінила її світосприйняття. Вона дуже дорога її серцю. Любов Шіпілюк береже в пам'яті тих людей, яких зустріла під час тої поїздки.

На Донеччині вона провела тиждень. За цей нетривалий час дівчина зрозуміла, що вже не хоче повертатись до Києва.

Я працювала далі з "Культурним десантом". Після цієї поїздки вирішила, що кожного місяця буду приїжджати раз на тиждень на якийсь напрямок працювати. Я не могла більше, бо була студенткою на ту мить, на четвертому курсі, треба було завершити навчання,

– додала Любов Шіпілюк.

Зараз їй 19 років, вона долучилась до добровольців і стала пілотом БпЛА.

Додамо, програму "Контракт 18 – 24" за ініціативою президента України розширили – тепер вона передбачає окремий напрямок для операторів дронів, які служитимуть у ЗСУ, Нацгвардії та прикордонній службі. Передбачено спеціальні умови: до 119 днів підготовки, чіткий термін служби у 2 роки та виплати в розмірі 1 мільйона гривень. Крім того, учасники отримуватимуть підтримку після завершення служби, а також право на відстрочку від мобілізації після 25 років.