Одной из женщин, которая присоединилась к Силам обороны является оператор БпЛА Любовь Шипилюк. Она рассказала 24 Каналу, о том, как начался ее путь в армии. Сначала она начала ездить с концертами к военным в зону боевых действий.

Смотрите также Захватила ли Россия Часов Яр и как окружает Покровск: как изменилась линия фронта за неделю

Как Любовь Шипилюк начала свой путь в Силах обороны?

Шипилюк подчеркнула, что она хотела быть чем-то полезной, как-то помогать армии своими ручками, своим присутствием.

Честно говоря, я просто хотела что-то сделать в этой войне. Так случилось, что я где-то в социальных сетях увидела, что есть такой "Культурный десант". Увидела то, что они делают, послушала. Очень хотела быть частью того. Подалась через Google-форму у них на сайте. Я думала, что меня точно не возьмут, но надо попробовать, как минимум,

– сказала она.

Тогда девушке было 17 лет, и до этого она никогда не была в зоне боевых действий. Мысль об этом пугала ее, однако она хотела поехать. Через некоторое время ей ответили из "Культурного десанта", сказали, что она может поехать с ними на Херсонское направление поработать. Там как раз россияне взорвали Каховскую ГЭС.

Поскольку Любовь Шипилюк тогда была еще несовершеннолетняя, то посоветовалась с родителями, что делать. Они отказали ее, мол, будет 18 – сможет делать, что захочет.

Я их послушала тогда, потому что, видимо, не была внутренне готова. Я чувствовала, что они же за меня отвечают, надо слушать родителей до 18 лет. Я не поехала тогда в ту поездку. Но, как только мне стукнуло 18 лет, через две недели я уже была в Донецкой области,

– подчеркнула она.

Оператор БпЛА заметила, что эта поездка изменила ее мировосприятие. Она очень дорога ее сердцу. Любовь Шипилюк бережет в памяти тех людей, которых встретила во время той поездки.

В Донецкой области она провела неделю. За это непродолжительное время девушка поняла, что уже не хочет возвращаться в Киев.

Я работала дальше с "Культурным десантом". После этой поездки решила, что каждый месяц буду приезжать раз в неделю на какое-то направление работать. Я не могла больше, потому что была студенткой на тот момент, на четвертом курсе, надо было завершить обучение,

– добавила Любовь Шипилюк.

Сейчас ей 19 лет, она присоединилась к добровольцам и стала пилотом БПЛА.

Добавим, программу "Контракт 18 – 24" по инициативе президента Украины расширили – теперь она предусматривает отдельное направление для операторов дронов, которые будут служить в ВСУ, Нацгвардии и пограничной службе. Предусмотрены специальные условия: до 119 дней подготовки, четкий срок службы в 2 года и выплаты в размере 1 миллиона гривен. Кроме того, участники будут получать поддержку после завершения службы, а также право на отсрочку от мобилизации после 25 лет.