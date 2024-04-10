Росіяни офіційно визнали, що тримають в заручниках українського журналіста Хилюка
Дмитра Хилюка тримають під вартою на території Росії. Окупаційні війська викрали журналіста в березні 2022 року з його рідного села Козаровичі на Київщині.
Про це дізнались його родичі з відповіді на запит до міноборони країни-агресорки, повідомляє видання "Ґрати".
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Втім, розкривати місцезнаходження Дмитра Хилюка вороже міноборони не стало, посилаючись, ніби то, на гарантування безпеки ув’язненого та недопущення терористичних актів у місцях утримання.
Росіяни визнали журналіста полоненим, хоч він ним і не є
Лист від російського Міноборони містить перелік гарантій військовополоненим за міжнародним гуманітарним правом, хоча Дмитро Хилюк – не військовослужбовець. Він на момент викрадення працював у Києві журналістом УНІАН.
"Вони не кажуть, що він є агентом якимось чи військовослужбовцем, але, менше з тим, вони посилаються на Женевські конвенції про поводження з військовополоненими. Відповідно, можна вважати, що вони визнають його військовополоненим, хоча він таким не є", –говорить Оксана Михалевич, адвокатка Дмитра Хилюка.
Є й інші підтвердження, що Дмитро Хилюк живий і в полоні
Влітку 2022 року Міжнародний комітет Червоного Хреста вже повідомляв родичів Дмитра про те, що він живий. Члени комітету навіть передали записку, написану його рукою, як підтвердження.
Нещодавно ж міжнародна організація "Репортери без кордонів" поспілкувалась із чоловіком, якого звільнили з російського полону в січні 2024 року. Він розповів, що його етапували в травні 2023 року разом з Дмитром Хилюком з Новозибкова до виправної колонії №7 в селищі Пакіно Володимирської області Росії. Під час поїздки в одному фургоні Дмитро розповідав, що його тримали в одиночній камері понад три місяці і не давали зв’язатись ні з родичами, ні з редакцією.
Що ще відомо про поводження росіян з українськими військовополоненими
За останні два роки Офіс генпрокурора зареєстрував 27 випадків розстрілів росіянами наших військових, що потрапили в російський полон. Там запевняють, що це - не поодинокі випадки, і їх кількість зростає в геометричній прогресії.
Один із таких випадків трапився нещодавно біля Кринків, що на Херсонщині. Ворожі військові оприлюднили відео зі стратою наших беззбройних і нерухомих солдат 6 квітня.
Після появи відео в мережі український омбудсмен Дмитро Лубінець терміново звернувся до ООН і Червоного Хреста. На його думку, розстріл полонених стався через "беззубу реакцію" міжнародних організацій.
Командир полку "Азов" Денис Прокопенко також розповідав, що росіяни застосовують до полонених азовців всі можливі тортури та знущання. Також наших військових намагаються "судити" для покращення позиції в обмінному процесі.