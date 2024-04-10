Россияне официально признали, что держат в заложниках украинского журналиста Хилюка

Дмитрия Хилюка держат под стражей на территории России. Оккупационные войска похитили журналиста в марте 2022 года из его родного села Козаровичи Киевской области.

Об этом узнали его родственники из ответа на запрос в минобороны страны-агрессора, сообщает издание “Ґрати".

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Впрочем, раскрывать местонахождение Дмитрия Хилюка враждебное минобороны не стало, ссылаясь, якобы, на обеспечение безопасности заключенного и недопущения террористических актов в местах содержания.

Россияне признали журналиста пленным, хотя он им и не является

Письмо от российского Минобороны содержит перечень гарантий военнопленным по международному гуманитарному праву, хотя Дмитрий Хилюк – не военнослужащий. Он на момент похищения работал в Киеве журналистом УНИАН.

"Они не говорят, что он является агентом каким-то или военнослужащим, но, менее с тем, они ссылаются на Женевские конвенции об обращении с военнопленными. Соответственно, можно считать, что они признают его военнопленным, хотя он таковым не является", –говорит Оксана Михалевич, адвокат Дмитрия Хилюка.

Есть и другие подтверждения, что Дмитрий Хилюк жив и в плену

Летом 2022 года Международный комитет Красного Креста уже сообщал родственникам Дмитрия о том, что он жив. Члены комитета даже передали записку, написанную его рукой, как подтверждение.

Недавно же международная организация "Репортеры без границ" пообщалась с мужчиной, которого освободили из российского плена в январе 2024 года. Он рассказал, что его этапировали в мае 2023 года вместе с Дмитрием Хилюком из Новозыбкова в исправительную колонию №7 в поселке Пакино Владимирской области России. Во время поездки в одном фургоне Дмитрий рассказывал, что его держали в одиночной камере более трех месяцев и не давали связаться ни с родственниками, ни с редакцией.

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