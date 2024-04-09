Об этом в эфире телемарафона руководитель Департамента противодействия преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта Офиса генпрокурора Юрий Белоусов, передает 24 Канал. В то же время уже продолжается расследование последнего инцидента.

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Преступления россиян

Юрий Белоусов отметил, что расстрелы украинских военнопленных россиянами – это не единичные случаи. Офис генпрокурора зарегистрировал 27 уголовных производств по факту гибели 54 наших военнослужащих, которые также были казнены россиянами на поле боя.

Это все ужасные военные преступления и поражает их системность и массовость. Начиная с ноября прошлого года эта практика набирает обороты. Хотя первые случаи казни были зафиксированы еще в марте 2022 года,

– сказал он.

Однако именно с ноября и зимой количество таких преступлений растет в геометрической прогрессии – это свидетельствует о согласованности и поддержке таких действий российским военно-политическим руководством. Россияне сознательно распространяют казни украинцев, за что не получают наказания.

В то же время для Украины максимально важно объективно проводить расследование военных преступлений. Россияне будут использовать ошибки. Если назвать фамилию лица, которое не причастно к конкретному преступлению – даже если оно причастно к другому – это позволит россиянам дискредитировать Украину.

Казнь военных