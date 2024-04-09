Про це в ефірі телемарафону керівник Департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту Офісу генпрокурора Юрій Бєлоусов, передає 24 Канал. Водночас вже триває розслідування останнього інциденту.
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Злочини росіян
Юрій Бєлоусов наголосив, що розстріли українських військовополонених росіянами – це не поодинокі випадки. Офіс генпрокурора зареєстрував 27 кримінальних проваджень за фактом загибелі 54 наших військовослужбовців, які також були страчені росіянами на полі бою.
Це все жахливі воєнні злочини і вражає їх системність та масовість. Починаючи з листопада минулого року ця практика набирає обертів. Хоча перші випадки страти були зафіксовані ще у березня 2022 року,
– сказав він.
Однак саме з листопада та взимку кількість таких злочинів зростає у геометричній прогресії – це свідчить про узгодженість та підтримку таких дій російським військово-політичним керівництвом. Росіяни свідомо поширюють страти українців, за що не отримують покарання.
У той самий час для України максимально важливо об'єктивно проводити розслідування воєнних злочинів. Росіяни використовуватимуть помилки. Якщо назвати прізвище особи, яка не причетна до конкретного злочину – навіть якщо вона причетна до іншою – це дасть змогу росіянам дискредитувати Україну.
Страта військових
- В одному з телеграм-каналів 6 квітня з'явилося відео, як російські військові розстрілюють трьох полонених українських військовослужбовців. Вони були беззбройні та нерухомі. В описі під відео зазначено, що страта відбулася поблизу Кринків Олешківської громади Херсонської області.
- Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець наголосив, що це черговий воєнний злочин російських окупантів. Він зазначив, що місце, де це було здійснено, ще буде встановлюватися. Однак попередньо – це справді Кринки.
- В Офісі генпрокурора зазначили, що спочатку з'явилася інформація з'явилася щодо можливої причетності 328 полку 104 дивізії ПДВ Росії. Однак у тому російському телеграм-каналі, в якому вперше з'явилися дані про розстріл, згаданий 345 полк цієї ж дивізії. Тому всі данні ще будуть перевіряти.