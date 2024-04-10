Про це дізнались його родичі з відповіді на запит до міноборони країни-агресорки, повідомляє видання "Ґрати".

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Втім, розкривати місцезнаходження Дмитра Хилюка вороже міноборони не стало, посилаючись, ніби то, на гарантування безпеки ув’язненого та недопущення терористичних актів у місцях утримання.

Росіяни визнали журналіста полоненим, хоч він ним і не є

Лист від російського Міноборони містить перелік гарантій військовополоненим за міжнародним гуманітарним правом, хоча Дмитро Хилюк – не військовослужбовець. Він на момент викрадення працював у Києві журналістом УНІАН.

"Вони не кажуть, що він є агентом якимось чи військовослужбовцем, але, менше з тим, вони посилаються на Женевські конвенції про поводження з військовополоненими. Відповідно, можна вважати, що вони визнають його військовополоненим, хоча він таким не є", –говорить Оксана Михалевич, адвокатка Дмитра Хилюка.

Є й інші підтвердження, що Дмитро Хилюк живий і в полоні

Влітку 2022 року Міжнародний комітет Червоного Хреста вже повідомляв родичів Дмитра про те, що він живий. Члени комітету навіть передали записку, написану його рукою, як підтвердження.

Нещодавно ж міжнародна організація "Репортери без кордонів" поспілкувалась із чоловіком, якого звільнили з російського полону в січні 2024 року. Він розповів, що його етапували в травні 2023 року разом з Дмитром Хилюком з Новозибкова до виправної колонії №7 в селищі Пакіно Володимирської області Росії. Під час поїздки в одному фургоні Дмитро розповідав, що його тримали в одиночній камері понад три місяці і не давали зв’язатись ні з родичами, ні з редакцією.

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