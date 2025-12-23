Укр Рус
Чи почнеться метеорологічна зима в Україні до Різдва і Нового року
23 грудня, 08:00
2

Чи почнеться метеорологічна зима в Україні до Різдва і Нового року

Маргарита Волошина
Основні тези
  • Метеорологічна зима в Україні може початися після 24 грудня зі значним зниженням температури.
  • У деяких областях температура повітря радше за все може знизитися аж до 13 градусів морозу.

Наразі метеорологічна зима ще не прийшла до території України, проте все може змінитися уже з настанням значного зниження температури незабаром.

Відповідну інформацію повідомила представниця Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу.

Коли прийде метеорологічна зима?

Вже після 24 грудня, за словами представниці Укргідрометцентру, температура повітря значно знизиться. У деяких областях, зокрема на Лівобережжі стовпчики термометрів можуть опуститися до 13 градусів морозу.

Починаючи з 24 грудня, радше за все, уже по багатьох метеостанціях почнуть переходити на метеорологічну зиму. Сьогодні ще в нас переважно плюсові значення у більшості регіонів, тому поки що немає стабільного переходу, 
– розповіла Наталія Птуха.

Вона додала, що наразі лише у Волинській, Рівненській і Чернівецькій областях температура є близькою до норми. Але невдовзі через похолодання вона буде вирівнюватися як для грудня і в інших областях.

Що очікувати від погоди?

  • Ще до різдвяних свят в Україні вдень буде плюсова температура, про це свідчать дані Українського гідрометеорологічного центру. Погода буде хмарною з проясненнями, подекуди можливі незначний дощ і сніг.

  • Після цього повітряні потоки з північних широт принесуть в Україну ще прохолоднішу та морозну повітряну масу. Таким чином в Україні вперше за останні три роки існує шанс зустріти Різдво із зимовою погодою.