Зліт МіГ-31К: на всій території України оголошували повітряну тривогу
Ввечері в неділю, 4 січня, на всій території України оголосили повітряну тривогу. Причиною став зліт російських винищувачів МіГ-31К.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
Чому оголосили тривогу?
Повітряну тривогу в Києві оголосили о 19:19. Одразу після цього загроза поширилася на всі області України.
Вся Україна – ракетна небезпека! Зафіксовано зліт МіГ-31К,
– написали Повітряні сили ЗСУ.
За даними моніторингових каналів, загалом у повітрі зафіксували три ворожі борти МіГ-31К.
Також згодом з'явилася інформація про нібито пуски "Кинджалів", однак ці повідомлення, на щастя, не підтвердилися.
О 19:41 оголосили відбій загрози.
Нагадаємо, що ракета Х-47 "Кинджал", яку несе цей літак, становить загрозу для всіх регіонів країни. Ця зброя може вражати цілі на відстані до 2 000 кілометрів. Максимальна швидкість "Кинджала" – 10 Махів, тобто приблизно до 12 000 кілометрів на годину.
Росіяни продовжують атакувати Україну: останні новини
В ніч на 4 січня силами ППО було збито/подавлено 39 ворожих БпЛА типу Shahed, "Гербера" та дрони інших типів на Півночі та Сході країни. За даними Повітряних сил, зафіксовано влучання 13 ударних БпЛА на 9 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на одній локації.
Днем раніше, 3 січня, Росія вдарила по енергетичній інфраструктурі півдня України: під атакою опинилися енергооб'єкти Миколаївської та Херсонської областей. За даними Міненерго, внаслідок обстрілів частина споживачів на Миколаївщині залишилася без електроенергії.
Водночас на Херсонщині Росія знову поцілила у Херсонську ТЕЦ. До того ж на тимчасово окупованій Запорізькій АЕС було втрачено подачу живлення однієї з високовольтних ліній через бойові дії.