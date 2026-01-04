Зліт МіГ-31К: на всій території України оголошували повітряну тривогу

Ввечері в неділю, 4 січня, на всій території України оголосили повітряну тривогу. Причиною став зліт російських винищувачів МіГ-31К.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Чому оголосили тривогу?

Повітряну тривогу в Києві оголосили о 19:19. Одразу після цього загроза поширилася на всі області України.

Вся Україна – ракетна небезпека! Зафіксовано зліт МіГ-31К,

– написали Повітряні сили ЗСУ.

За даними моніторингових каналів, загалом у повітрі зафіксували три ворожі борти МіГ-31К.

Також згодом з'явилася інформація про нібито пуски "Кинджалів", однак ці повідомлення, на щастя, не підтвердилися.

О 19:41 оголосили відбій загрози.

Нагадаємо, що ракета Х-47 "Кинджал", яку несе цей літак, становить загрозу для всіх регіонів країни. Ця зброя може вражати цілі на відстані до 2 000 кілометрів. Максимальна швидкість "Кинджала" – 10 Махів, тобто приблизно до 12 000 кілометрів на годину.

