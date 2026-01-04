Взлет МиГ-31К: на всей территории Украины объявили воздушную тревогу

Вечером в воскресенье, 4 января, на всей территории Украины объявили воздушную тревогу. Причиной стал взлет российских истребителей МиГ-31К.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Почему объявили тревогу?

Воздушная тревога в Киеве была объявлена ​​в 19:19. Сразу после этого угроза распространилась на все области Украины.

Вся Украина – ракетная опасность! Зафиксирован взлет МиГ-31К,

– написали Воздушные силы ВСУ.

По данным мониторинговых каналов, всего в воздухе зафиксировали три вражеских борта МиГ-31К.

Также впоследствии появилась информация о якобы пусках "Кинжалов", однако эти сообщения, к счастью, не подтвердились.

В 19:41 объявили отбой угрозы.

Напомним, что ракета Х-47 "Кинжал", которую несет этот самолет, представляет угрозу для всех регионов страны. Это оружие может поражать цели на расстоянии до 2000 километров. Максимальная скорость "Кинжала" – 10 махов, то есть примерно до 12 000 километров в час.

