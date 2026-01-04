Взлет МиГ-31К: на всей территории Украины объявили воздушную тревогу
Вечером в воскресенье, 4 января, на всей территории Украины объявили воздушную тревогу. Причиной стал взлет российских истребителей МиГ-31К.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
Почему объявили тревогу?
Воздушная тревога в Киеве была объявлена в 19:19. Сразу после этого угроза распространилась на все области Украины.
Вся Украина – ракетная опасность! Зафиксирован взлет МиГ-31К,
– написали Воздушные силы ВСУ.
По данным мониторинговых каналов, всего в воздухе зафиксировали три вражеских борта МиГ-31К.
Также впоследствии появилась информация о якобы пусках "Кинжалов", однако эти сообщения, к счастью, не подтвердились.
В 19:41 объявили отбой угрозы.
Напомним, что ракета Х-47 "Кинжал", которую несет этот самолет, представляет угрозу для всех регионов страны. Это оружие может поражать цели на расстоянии до 2000 километров. Максимальная скорость "Кинжала" – 10 махов, то есть примерно до 12 000 километров в час.
Россияне продолжают атаковать Украину: последние новости
В ночь на 4 января силами ПВО были сбиты/подавлены 39 вражеских БпЛА типа Shahed, "Гербера" и дроны других типов на Севере и Востоке страны. По данным Воздушных сил, зафиксировано попадание 13 ударных БПЛА на 9 локациях, а также падение сбитых (обломки) на одной локации.
Днем ранее, 3 января, Россия ударила по энергетической инфраструктуре юга Украины: под атакой оказались энергообъекты Николаевской и Херсонской областей. По данным Минэнерго, в результате обстрелов часть потребителей в Николаевской области осталась без электроэнергии.
В то же время в Херсонской области Россия снова попала в Херсонскую ТЭЦ. К тому же, на временно оккупированной Запорожской АЭС была потеряна подача питания одной из высоковольтных линий из-за боевых действий.