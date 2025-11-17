ЗМІ писали, що Умєров не повернеться в Україну: чи правда це
- Центр протидії дезінформації спростував інформацію про те, що секретар РНБО Рустем Умєров не збирається повертатися в Україну після відрядження.
- Умєров перебуває у Сполучених Штатах у запланованому відрядженні для посилення міжнародної підтримки України та залишається в контакті з керівництвом держави.
ЗМІ поширили інформацію про те, що секретар РНБО Рустем Умєров не збирається повертатися в Україну після відрядження. У Центрі протидії дезінформації це спростували.
Про це пише 24 Канал із посиланням на Центр протидії дезінформації.
Дивіться також Є 2 варіанти: політолог припустив стратегію команди Зеленського у "справі Міндіча"
Чи повернеться Умєров в Україну?
У ЦПД наголосили, що секретар РНБО перебуває у запланованому офіційному відрядженні. Станом на 17 листопада він працює у Сполучених Штатах Америки, де проводить низку робочих консультацій і зустрічей, спрямованих на посилення міжнародної підтримки України.
Рустем Умєров залишається в постійному робочому контакті з керівництвом держави, виконує всі поставлені завдання та продовжує роботу над ключовими питаннями безпеки, оборони та гуманітарної політики,
– йдеться у повідомленні.
Співробітники закликали громадян та медіа не поширювати неперевірені повідомлення, які вводять суспільство в оману та працюють в інтересах інформаційних операцій проти України.
"Офіційна інформація завжди публікується на перевірених каналах комунікації", – підсумували в ЦПД.
Відрядження Умєрова за кордон: що відомо?
Нагадаємо, що секретар РНБО Рустем Умєров прибув до Туреччини у вівторок, 11 листопада. За його словами, президент Зеленський поставив чітке завдання – забезпечити повернення українців із полону.
Радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк в етері 24 Каналу підкреслив, що Умєров повернеться в Україну, як тільки завершить свою місію в межах цієї поїздки, бо, з його слів, одна справа – це кейс Міндіча, інша – робота РНБО.
В межах свого відрядження секретар РНБО мав обговорити з партнерами два питання. Перше – це обмін полоненими. Друге питання порядку денного в межах візитів Умєрова – військова співпраця.