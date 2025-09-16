У мережі пишуть про нібито підвищення штрафів за порушення ПДР: що кажуть у МВС
- МВС спростувало інформацію про підвищення штрафів за порушення ПДР.
- У Верховній Раді з'являться законопроєкти про штрафи для нелегальних перевізників та посилення покарання за паркування на місцях для людей з інвалідністю.
У мережі з'явилася інформація про те, що в Україні зростуть розміри штрафів за порушення ПДР. У Міністерстві внутрішніх справ прокоментували, чи дійсно з'явилися зміни.
Про це пише 24 Канал з посиланням на повідомлення МВС.
Чи підвищили в Україні тарифи за порушення ПДР?
МВС має законопроєкти, які ще не ухвалені. Вони потрапили в мережу, внаслідок чого і з'явилися чутки про підвищення тарифів за порушення правил дорожнього руху. Однак насправді ніяких змін у розмірах штрафів не відбулося.
Як зазначив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький, інформація, яку поширили в мережі, стосується законопроєктів, які ще навіть не розглянуті.
Так все, що стосується штрафів за порушення ПДР станом на зараз залишається без змін, згідно з Кодексом України про адміністративні правопорушення.
Довіряйте лише перевіреним джерелам інформації,
– йдеться в повідомленні.
Які штрафи для водіїв хочуть посилили?
У Верховній Раді з'явився законопроєкт про відповідальність для водіїв, які здійснюють комерційні перевезення без ліцензії. За це передбачається штраф у розмірі від 17 до 34 тисяч гривень. Зокрема, норма стосуватиметься таксистів та перевізників, які здійснюють свою діяльність нелегально.
В Україні також хочуть посилити відповідальність за безпідставне паркування на місцях для людей з інвалідністю. Якщо людина, яка не має на це права, ставить авто на місця для водіїв з інвалідністю, на неї складатимуть адмінпротокол у розмірі 5100 гривень.
Кабмін пропонує збільшити строк добровільної сплати штрафу за порушення ПДР з 10 до 15 днів та примусового виконання з 30 днів до 3 місяців. Таким чином влада хоче уникнути накопичення подвоєних штрафів, знизити навантаження на суди та забезпечити невідворотності покарання.