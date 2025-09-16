Про це пише 24 Канал з посиланням на повідомлення МВС.

Дивіться також "Форсаж" по-турецьки: міністр перевищив швидкість і отримав штраф завдяки власному відео

Чи підвищили в Україні тарифи за порушення ПДР?

МВС має законопроєкти, які ще не ухвалені. Вони потрапили в мережу, внаслідок чого і з'явилися чутки про підвищення тарифів за порушення правил дорожнього руху. Однак насправді ніяких змін у розмірах штрафів не відбулося.

Як зазначив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький, інформація, яку поширили в мережі, стосується законопроєктів, які ще навіть не розглянуті.

Так все, що стосується штрафів за порушення ПДР станом на зараз залишається без змін, згідно з Кодексом України про адміністративні правопорушення.

Довіряйте лише перевіреним джерелам інформації,

– йдеться в повідомленні.

Які штрафи для водіїв хочуть посилили?