Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на сообщение МВД.

Смотрите также "Форсаж" по-турецки: министр превысил скорость и получил штраф благодаря собственному видео

Повысили ли в Украине тарифы за нарушение ПДД?

МВД имеет законопроекты, которые еще не приняты. Они попали в сеть, в результате чего и появились слухи о повышении тарифов за нарушение правил дорожного движения. Однако на самом деле никаких изменений в размерах штрафов не произошло.

Как отметил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий, информация, которую распространили в сети, касается законопроектов, которые еще даже не рассмотрены.

Так все, что касается штрафов за нарушение ПДД по состоянию на сейчас остается без изменений, согласно Кодексу Украины об административных правонарушениях.

Доверяйте только проверенным источникам информации,

– говорится в сообщении.

Какие штрафы для водителей хотят ужесточили?