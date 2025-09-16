Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на сообщение МВД.
Повысили ли в Украине тарифы за нарушение ПДД?
МВД имеет законопроекты, которые еще не приняты. Они попали в сеть, в результате чего и появились слухи о повышении тарифов за нарушение правил дорожного движения. Однако на самом деле никаких изменений в размерах штрафов не произошло.
Как отметил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий, информация, которую распространили в сети, касается законопроектов, которые еще даже не рассмотрены.
Так все, что касается штрафов за нарушение ПДД по состоянию на сейчас остается без изменений, согласно Кодексу Украины об административных правонарушениях.
Доверяйте только проверенным источникам информации,
– говорится в сообщении.
Какие штрафы для водителей хотят ужесточили?
В Верховной Раде появился законопроект об ответственности для водителей, которые осуществляют коммерческие перевозки без лицензии. За это предусматривается штраф в размере от 17 до 34 тысяч гривен. В частности, норма будет касаться таксистов и перевозчиков, которые осуществляют свою деятельность нелегально.
В Украине также хотят усилить ответственность за безосновательную парковку на местах для людей с инвалидностью. Если человек, который не имеет на это права, ставит авто на места для водителей с инвалидностью, на него будут составлять админпротокол в размере 5100 гривен.
Кабмин предлагает увеличить срок добровольной уплаты штрафа за нарушение ПДД с 10 до 15 дней и принудительного исполнения с 30 дней до 3 месяцев. Таким образом власти хотят избежать накопления удвоенных штрафов, снизить нагрузку на суды и обеспечить неотвратимость наказания.