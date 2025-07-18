Остаточне рішення щодо цього ухвалює суд. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укртрансбезпеку.

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В якому випадку водій може отримати штраф?

У Кіровоградській області під час рейдової перевірки інспектори Укртрансбезпеки зупинили автомобіль ВАЗ, який, за словами пасажира, надавав послуги з перевезення на замовлення.

З’ясувалося, що власник транспортного засобу не є суб’єктом господарської діяльності та не має ліцензії на надання відповідних послуг. У зв'язку з цим на нього склали адміністративний протокол за частиною 1 статті 164 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

В Укртрансбезпеці закликали перевізників не порушувати законодавство та діяти на підставі чинних дозвільних документів. Варто зауважити, що у Верховній Раді зареєстровано законопроєкт №11025, який має врегулювати відповідальність за "нелегальні" перевезення пасажирів автобусами без ліцензій.

Додамо, що водії можуть сплатити штраф за порушення правил дорожнього руху онлайн у застосунку Дія. Окрім цього, його можна оплатити через термінал поліцейського, в управлінні поліції через банківські термінали, в касі банку або на його сайті, а також у Приват 24, Portmone, EasyPay, iPay, Герц та Gospay.

До слова, раніше в мережі писали про запровадження нових штрафів для водіїв за порушення правил дорожнього руху з 1 липня. Проте в патрульній поліції спростували відповідну інформацію.