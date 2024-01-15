Чи впливають зміни до законів про мобілізацію на умови перетину кордону: пояснення ДПСУ

Наразі в Україні триває "мобілізаційна" реформа. Законодавство хочуть удосконалити для того, аби полегшити процеси мобілізації. Чи передбачаються при цьому зміни у порядку перетину кордону, розповіли у Держприкордонслужбі.

Це питання логічне, адже останнім часом ситуація на кордоні досить напружена: українці скаржаться, що прикордонники не пропускають їх за кордон попри наявність необхідних документів і дозволів. Ситуацію пояснив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в ефірі телемарафону, інформує 24 Канал.

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За його словами, зміни до закону про мобілізацію ніяк не впливають на порядок перетину кордону.

Законодавство України чітко регламентує хто, як і коли може перетнути державний кордон в умовах воєнного стану. Зокрема, це визначено правилами перетину кордону, що затверджені постановою уряду №57,

– уточнив Демченко.

Речник нагадав, що узагалі чоловікам у віці 18 – 60 років заборонено заборонено залишати межі України. А ось правила якраз визначають категорії і умови перетину кордону чоловіками на період дії воєнного стану.

"Прикордонники, як і раніше, цих правил чітко дотримуються", – наголосив він.

Мета поїздки часто не відповідає

Та додав, що у правилах перетину кордону прописано умови для кожної категорії осіб, зокрема для осіб з інвалідністю, і для осіб, які слідують для перевезення вантажів, і осіб, які внесені у систему "Шлях".

"Прикордонники перевіряють мету їхньої поїздки, попри те, що вони мають відповідні розпорядження від державних органів, адже досить часто ми з'ясовуємо, що мета поїздки людини не відповідає тим, які дозволені відповідно до правил перетину кордону", – пояснив Андрій Демченко.

Крім того, працівники Держприкордонслужби мають право запитати у військовозобов'язаного документи з Територіального центру комплектування, де має бути відмітка про відстрочку від призову, для можливості виїзду за кордон.

До теми Хто з чоловіків має право виїзду за кордон і які документи потрібні

Важливо. За час воєнного стану правоохоронці викрили понад 530 злочинних угруповань, які сприяли переправленню чоловіків за кордон, зокрема шляхом підроблення документів.