Влияют ли изменения в законы о мобилизации на условия пересечения границы: объяснение ГНСУ

В Украине продолжается "мобилизационная" реформа. Законодательство хотят усовершенствовать для того, чтобы облегчить процессы мобилизации. Предусматриваются ли при этом изменения в порядке пересечения границы, рассказали в Госпогранслужбе.

Этот вопрос логичен, ведь в последнее время ситуация на границе достаточно напряженная: украинцы жалуются, что пограничники не пропускают их за границу несмотря на наличие нужных документов и разрешений. Ситуацию объяснил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире телемарафона, информирует 24 Канал.

Смотрите также Мобилизация в Украине: могут ли ставить мужчин на военный учет за границей

По его словам, изменения в закон о мобилизации никак не влияют на порядок пересечения границы.

Законодательство Украины четко регламентирует, кто, как и когда может пересечь государственную границу в условиях военного положения. В частности, это определено правилами пересечения границы, утвержденными постановлением правительства №57,

– уточнил Демченко.

Спикер напомнил, что вообще мужчинам в возрасте 18 – 60 лет запрещено запрещено покидать пределы Украины. А вот правила как раз определяют категории и условия пересечения границы мужчинами на период действия военного положения.

"Пограничники по-прежнему эти правила четко придерживаются", - подчеркнул он.

Цель поездки часто не отвечает

Но добавил, что в правилах пересечения границы прописаны условия для каждой категории лиц, в том числе для лиц с инвалидностью, и для лиц, следующих для перевозки грузов, и лиц, внесенных в систему "Путь".

"Пограничники проверяют цель их поездки, несмотря на то, что у них есть соответствующие распоряжения от государственных органов, ведь довольно часто мы выясняем, что цель поездки человека не соответствует тем, которые разрешены в соответствии с правилами пересечения границы", – пояснил Андрей Демченко.

Кроме того, работники Госпогранслужбы имеют право запросить у военнообязанного документы из Территориального центра комплектования, где должна быть отметка об отсрочке от призыва для возможности выезда за границу.

К теме Кто из мужчин имеет право выезда за границу и какие документы нужны

Важно. За время военного положения правоохранители разоблачили более 530 преступных группировок, способствовавших переправке мужчин за границу, в том числе путем подделки документов.