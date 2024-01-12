В последнее время пограничники часто фиксируют случаи, когда люди пытаются выехать из страны на основании поддельных документов или когда цель поездки не соответствует норме, при которой лицу разрешено пересечь границу.

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Пограничник имеет право просить документы об отсрочке

Поэтому, чтобы предотвратить незаконные выезды за границу, представители ГПСУ имеют право спрашивать у мужчин призывного возраста документы с ТЦК с отметкой об отсрочке от призыва. Об этом заявил спикер ГПСУ Андрей Демченко в эфире телемарафона.

Спикер призвал военнообязанных мужчин обновить свои данные в военкоматах, а также документы на разрешение пересечения границы. В них, кроме того, должна содержаться отметка об отсрочке от мобилизации.

По словам Демченко, с начала полномасштабного вторжения удалось разоблачить более 530 группировок, занимавшихся переправкой уклонистов за границу на основании поддельных документов.

Какие категории мужчин имеют право на отсрочку от мобилизации

В 2024 году призыву не подлежит ряд мужчин призывного возраста, подпадающих под следующие категории: