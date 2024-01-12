Останнім часом прикордонники часто фіксують випадки, коли люди намагаються виїхати з країни на підставі підроблених документів, або, коли мета поїздки не відповідає нормі, за якої особі дозволено перетнути кордон.

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Прикордонник має право просити документи про відстрочку

Тому, аби запобігти незаконним виїздам за кордон, представники ДПСУ мають право запитувати у чоловіків призовного віку документи з ТЦК із відміткою про відстрочку від призову. На цьому наголосив речник ДПСУ Андрій Демченко в ефірі телемарафону.

Речник закликав військовозобов'язаних чоловіків оновити свої дані у військкоматах, а також документи на дозвіл перетину кордону. У них, крім того, повинна міститися позначка про відстрочку від мобілізації.

За словами Демченка, від початку повномасштабного вторгнення вдалося викрити понад 530 угруповань, які займалися переправленням ухилянтів за кордон на підставі підроблених документів.

Які категорії чоловіків мають право на відстрочку від мобілізації

У 2024 році призову не підлягає низка чоловіків призовного віку, які підпадають під наступні категорії: