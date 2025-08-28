Ветеран Володимир Клочко з псевдо "Банкір" долучився до війська у 2015 році. Через рік він демобілізувався і на початку повномасштабного вторгнення у 2022 році знову пішов служити. Після такої перерви він потрапив на зовсім іншу війну.

Про це ветеран розповів на подкасті "Воїн Волі" ексклюзивно для 24 Каналу, зауваживши, що змінилось усе – від тактики ворога до забезпечення української армії. Важливо, що під час "складнішої", повномасштабної війни українським захисникам надає все необхідне не лише держава.

Що змінилось у ЗСУ?

За словами ветерана, масштаб війни, якщо порівняти 2015 та 2022 роки, колосально відрізнявся. Можна сказати, що це дві різні війни. "Банкір" пояснив, що у 2015 році за один день російський міномет міг обстріляти позицію кілька разів. Зараз на фронті немає і 5 хвилин тиші, щоб щось вороже не прилетіло.

"Якщо порівнювати з тим, що зараз, то тоді це була не війна. Хоча всі ми розуміємо, що це теж була війна. Однак масштаб різний. Тобто навіть якщо ти сидиш у Білій Церкві, це Київська область, а ти розумієш, що в будь-який момент зараз може щось прилетіти. Навіть сюди. Це ж інший рівень", – сказав він.

Різниця відчутна і в забезпеченні. У 2015 році військові ходили умовно в "дубку" (камуфляж військових Радянського Союзу). У 2016 році у всіх були однострої, форма, почали з'являтися нормальні спорядження та техніка.

Якщо у 2015 році ми їздили на автобусах "Богданах", то наприкінці моєї служби – за рік – вже були броньовані вантажівки. Відбувся прогрес, зміна армії з тої, якою вона була ще в ті часи, коли її свідомо розвалювали, і тоді, коли вона почала перетворюватися на справжнє військо. Я тоді застав цей процес,

– наголосив ветеран.

Він пригадав, що непросто було і у 2022 році. Однак важливу роль зіграли волонтери – саме вони стали одним із вирішальних факторів. Адже держава забезпечує всім необхідним, але воно не завжди таке, яке потребують військовослужбовці через те, що у нас не такі потужності, як у противника. Натомість волонтери дають військовим багато необхідних речей: FPV-дрони, звичайні дрони, РЕБи тощо.

Цікаво! Все ж дещо з плином часу залишається незмінним – бійці 57-ї бригади з 2015 року мають традицію на День Державного Прапора України. Вони запускають прапор на окуповані території як символ надії та віри.

"Банкір" додав, що на початку повномасштабного вторгнення були думки про те, чи українці "вивезуть". Однак, попри сумніви, люди мали сильну віру та розуміли, що нічого не зможуть зробити, якщо покажуть слабкість.

