Сучасна війна потребує нових інноваційних рішень, що ефективно впливатимуть на ситуацію на полі бою. Про це інформує 24 Канал, посилаючись на дані Агенції оборонних закупівель.

Як вдалося пришвидшити процес отримання дронів?

Нещодавно військові отримали партію FPV-дронів усього за 5 днів від моменту замовлення – це рекордний показник, який демонструє ефективність нової моделі постачання. Оперативне забезпечення українських військових дронами виходить на новий рівень завдяки ІТ-системі DOT-Chain Defence.

Як пояснив директор Агенції оборонних закупівель Арсен Жумаділов, ситуація на фронті постійно змінюється: сьогодні підрозділам потрібні дрони з одними параметрами, а вже завтра – з іншими.

Саме тому надзвичайно важливо, щоб техніка відповідала актуальним потребам на момент її прибуття на фронт.



DOT-Chain Defence дозволяє військовим самостійно обирати потрібні моделі безпілотників та отримувати їх у найкоротші строки, що гарантує максимальну відповідність реальним бойовим потребам,

– наголосив Жумаділов.

Середній час доставки дронів через цю систему вже становить 10 днів, що більш ніж у п'ять разів швидше за традиційні процедури закупівель. Таким чином, DOT-Chain Defence ламає застарілу логіку забезпечення та ставить у центр процесу саме тих, хто воює на передовій.

Довідково:

DOT-Chain Defence – це цифрова система постачання, розроблена Державним оператором тилу та впроваджена Агенцією оборонних закупівель. Вона працює за принципом маркетплейсу: військові за кошти АОЗ самостійно обирають потрібні дрони та інші засоби.



Нині система функціонує у пілотному режимі, її тестують 12 бригад ЗСУ, що тримають оборону на Херсонському, Запорізькому, Донецькому та Харківському напрямках. Після успішного тестування DOT-Chain Defence масштабують на інші підрозділи й розширять перелік доступної техніки – від засобів радіоелектронної боротьби та різних типів безпілотників до боєприпасів для скидів.

Які успіхи програми "Армія Дронів Бонус"?

Окремо варто відзначити інтеграцію DOT-Chain Defence у програму "Армія Дронів Бонус", що запрацювала у серпні. Вона об'єднала можливості ІТ-систем DELTA, DOT-Chain Defence та Brave1 Market.

Механіка програми проста: військові отримують бали за знищення або ураження ворожих цілей і можуть обмінювати їх на потрібні дрони чи іншу техніку.

Завдяки цьому підрозділи вже замовили понад 22 тисячі FPV-дронів, бомберів, розвідувальних БпЛА та засобів РЕБ на суму понад 1 мільярд гривень. Частина з цих поставок уже на фронті.

Що відомо про інші українські розробки?