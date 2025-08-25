Современная война требует новых инновационных решений, которые будут эффективно влиять на ситуацию на поле боя. Об этом информирует 24 Канал, ссылаясь на данные Агентства оборонных закупок.

Смотрите также Украина может получить тысячи ракет ERAM от США: что о них известно

Как удалось ускорить процесс получения дронов?

Недавно военные получили партию FPV-дронов всего за 5 дней с момента заказа – это рекордный показатель, который демонстрирует эффективность новой модели поставки. Оперативное обеспечение украинских военных дронами выходит на новый уровень благодаря ИТ-системе DOT-Chain Defence.

Как пояснил директор Агентства оборонных закупок Арсен Жумадилов, ситуация на фронте постоянно меняется: сегодня подразделениям нужны дроны с одними параметрами, а уже завтра – с другими.

Именно поэтому чрезвычайно важно, чтобы техника отвечала актуальным потребностям на момент ее прибытия на фронт.



DOT-Chain Defence позволяет военным самостоятельно выбирать нужные модели беспилотников и получать их в кратчайшие сроки, что гарантирует максимальное соответствие реальным боевым потребностям,

– отметил Жумадилов.

Среднее время доставки дронов через эту систему уже составляет 10 дней, что более чем в пять раз быстрее традиционных процедур закупок. Таким образом, DOT-Chain Defence ломает устаревшую логику обеспечения и ставит в центр процесса именно тех, кто воюет на передовой.

Справочно:

DOT-Chain Defence – это цифровая система снабжения, разработана Государственным оператором тыла и внедрена Агентством оборонных закупок. Она работает по принципу маркетплейса: военные за средства АОЗ самостоятельно выбирают нужные дроны и другие средства.



Сейчас система функционирует в пилотном режиме, ее тестируют 12 бригад ВСУ, держащих оборону на Херсонском, Запорожском, Донецком и Харьковском направлениях. После успешного тестирования DOT-Chain Defence масштабируют на другие подразделения и расширят перечень доступной техники – от средств радиоэлектронной борьбы и различных типов беспилотников до боеприпасов для сброса.

Какие успехи программы "Армия Дронов Бонус"?

Отдельно стоит отметить интеграцию DOT-Chain Defence в программу "Армия Дронов Бонус",, которая заработала в августе. Она объединила возможности ИТ-систем DELTA, DOT-Chain Defence и Brave1 Market.

Механика программы проста: военные получают баллы за уничтожение или поражение вражеских целей и могут обменивать их на нужные дроны или другую технику.

Благодаря этому подразделения уже заказали более 22 тысяч FPV-дронов, бомберов, разведывательных БпЛА и средств РЭБ на сумму более 1 миллиарда гривен. Часть из этих поставок уже на фронте.

Что известно о других украинских разработках?