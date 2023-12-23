Притомні урядовці є: чи готовий Захід до змін у своїй політиці

На Заході дедалі частіше лунають заяви, що Росія справді загрожує не лише українцям, а й євроатлантичній спільноті. Повільно, але американці та європейці починають прокидатися.

Утім, як розповів 24 Каналу політолог Олег Лісний, на відміну від нас, в Європи є Україна, яка дає час на те, щоб злякатися, повірити або надати військову допомогу. Водночас українці не мають такого вибору, якщо взяти "паузу" та подумати – росіяни скористаються шансом та скоять ще більше лиха.

Не пропустіть Не читайте жовту пресу: Давидюк відповів скептикам щодо готовності України до Євросоюзу

Чи готова Німеччина до змін у політиці

На думку політолога, Німеччина досить швидко пройшла еволюцію сприйняття російсько-української війни. Довгий період часу Берлін відмовлялася надавати зброю українським військовим, але поступово почав змінювати свою думку. Хоча німці на офіційному рівні досі не оголосили про надання Україні ракет Taurus.

Я не хочу критикувати Захід за те, що він дуже довго думає. Адже ми також довго думали – не вірили в те, що може статися. Тоді чому німці, французи чи американці повинні міркувати по-іншому?!

– зазначив Лісний.

Вони так самі люди як і українці. Жителі західного світу намагаються відкинути думку про загрозу від російсько-української війни далеко у підсвідомість і хвилюватися про іпотеку, бюджет країни чи інші важливі для них запитання.

У Німеччині відбуваються зрушення, але вони будуть не швидкими. Запустити ВПК з нуля до невеликої позначки дуже складно. Коли почнеться виробництво, німці поповнять свої склади й виготовлятимуть снаряди.

Чи готові Франція та Польща до змін у політиці

Німецький оборонний концерн Rheinmetall планує запустити виробництво бронетранспортерів в Україні у 2024 році. Компанія планує виробляти, передусім, колісні бронетранспортери Fuchs і Lynx.

Лісний зазначив, що поліпшення починають відбуватися і у Франції, зокрема змінюється риторика Емануеля Макрона. Раніше французький президент майже щодня намагався поладити з Владіміром Путіним "цивілізованими" методами: дзвонив йому та просив зупинити війну, а той не брав слухавку. Тепер все навпаки: Макрон заявив, щоб очільник Кремля телефонував йому лише з конкретними пропозиціями.

"А конкретика проста – кордони 1991 року й далі все по українській "формулі миру". Принаймні, всі притомні країни її здебільшого підтримують", – підкреслив політолог.

Радіаційна та ядерна безпека. Продовольча безпека. Енергетична безпека. Звільнення всіх полонених і депортованих. Виконання Статуту ООН і відновлення територіальної цілісності України та світового порядку. Виведення російських військ і припинення бойових дій. Справедливість. Екоцид, потреба негайного захисту природи. Недопущення ескалації. Фіксація закінчення війни.

Президент України звернувся до учасників саміту G20 у 2022 році та назвав 10 умов припинення війни в Україні.

У Польщі лунали заяви, що поки польське ВПК перебуває на рейках, які були до повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Тому, цілком імовірно, що підтримка нашої держави буде продовжуватися.

Чи готові Сполучені Штати Америки до змін в політиці

У США досі не схвалили пакет допомоги для України на понад 61,1 мільярда доларів. Утім, американці сподіваються, що республіканці та демократи дійдуть згоди та проголосують за виділення коштів у січні 2024 року. В Америці постійно відбуваються конференції щодо спроможностей ВПК країни, у яких активну участь бере українська делегація.

Ці діалоги та наша стійкість на фронті дають шанс більшості країн, у яких при владі притомні політики, зрозуміти, що час не просто розмірковувати, а діяти,

– підкреслив Олег Лісний.

Складнощі зі Сполученими Штатами Америки виникли, бо в країні розпочався електоральний цикл, коли у 2024 році повинні відбутися вибори президента. Тому як і в будь-якій іншій державі політичні амбіції стають в пріоритеті.

Західні лідери підтримали Україну: їхні заяви