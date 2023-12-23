Притомні урядовці є: чи готовий Захід до змін у своїй політиці
На Заході дедалі частіше лунають заяви, що Росія справді загрожує не лише українцям, а й євроатлантичній спільноті. Повільно, але американці та європейці починають прокидатися.
Утім, як розповів 24 Каналу політолог Олег Лісний, на відміну від нас, в Європи є Україна, яка дає час на те, щоб злякатися, повірити або надати військову допомогу. Водночас українці не мають такого вибору, якщо взяти "паузу" та подумати – росіяни скористаються шансом та скоять ще більше лиха.
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Чи готова Німеччина до змін у політиці
На думку політолога, Німеччина досить швидко пройшла еволюцію сприйняття російсько-української війни. Довгий період часу Берлін відмовлялася надавати зброю українським військовим, але поступово почав змінювати свою думку. Хоча німці на офіційному рівні досі не оголосили про надання Україні ракет Taurus.
Я не хочу критикувати Захід за те, що він дуже довго думає. Адже ми також довго думали – не вірили в те, що може статися. Тоді чому німці, французи чи американці повинні міркувати по-іншому?!
– зазначив Лісний.
Вони так самі люди як і українці. Жителі західного світу намагаються відкинути думку про загрозу від російсько-української війни далеко у підсвідомість і хвилюватися про іпотеку, бюджет країни чи інші важливі для них запитання.
У Німеччині відбуваються зрушення, але вони будуть не швидкими. Запустити ВПК з нуля до невеликої позначки дуже складно. Коли почнеться виробництво, німці поповнять свої склади й виготовлятимуть снаряди.Важливо! Німецький оборонний концерн Rheinmetall планує запустити виробництво бронетранспортерів в Україні у 2024 році. Компанія планує виробляти, передусім, колісні бронетранспортери Fuchs і Lynx.
Чи готові Франція та Польща до змін у політиці
Лісний зазначив, що поліпшення починають відбуватися і у Франції, зокрема змінюється риторика Емануеля Макрона. Раніше французький президент майже щодня намагався поладити з Владіміром Путіним "цивілізованими" методами: дзвонив йому та просив зупинити війну, а той не брав слухавку. Тепер все навпаки: Макрон заявив, щоб очільник Кремля телефонував йому лише з конкретними пропозиціями.
"А конкретика проста – кордони 1991 року й далі все по українській "формулі миру". Принаймні, всі притомні країни її здебільшого підтримують", – підкреслив політолог.Зверніть увагу! Президент України звернувся до учасників саміту G20 у 2022 році та назвав 10 умов припинення війни в Україні.
- Радіаційна та ядерна безпека.
- Продовольча безпека.
- Енергетична безпека.
- Звільнення всіх полонених і депортованих.
- Виконання Статуту ООН і відновлення територіальної цілісності України та світового порядку.
- Виведення російських військ і припинення бойових дій.
- Справедливість.
- Екоцид, потреба негайного захисту природи.
- Недопущення ескалації.
- Фіксація закінчення війни.
У Польщі лунали заяви, що поки польське ВПК перебуває на рейках, які були до повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Тому, цілком імовірно, що підтримка нашої держави буде продовжуватися.
Чи готові Сполучені Штати Америки до змін в політиці
У США досі не схвалили пакет допомоги для України на понад 61,1 мільярда доларів. Утім, американці сподіваються, що республіканці та демократи дійдуть згоди та проголосують за виділення коштів у січні 2024 року. В Америці постійно відбуваються конференції щодо спроможностей ВПК країни, у яких активну участь бере українська делегація.
Ці діалоги та наша стійкість на фронті дають шанс більшості країн, у яких при владі притомні політики, зрозуміти, що час не просто розмірковувати, а діяти,
– підкреслив Олег Лісний.
Складнощі зі Сполученими Штатами Америки виникли, бо в країні розпочався електоральний цикл, коли у 2024 році повинні відбутися вибори президента. Тому як і в будь-якій іншій державі політичні амбіції стають в пріоритеті.
Західні лідери підтримали Україну: їхні заяви
- Федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц на з'їзді Соціал-демократичної партії Німеччини заявив, що потрібно бути готовими до тривалої підтримки України. За його словами, Німеччина має бути готовою зробити ще більше, "якщо інші ослабнуть". Тож з німецького боку мають бути ухвалені рішення, "що ми в змозі це зробити", наголосив Шольц.
- На початку грудня президент США Джо Байден виступив зі зверненням до американського народу. Він заявив, що допомога Україні та Ізраїлю – це найважливіша інвестиція, яка протягом поколінь принесе вигоди американцям. Байден назвав "божевіллям" неспроможність Конгресу США підтримати допомогу Україні.
- В інтерв'ю французькому телеканалу "France 5" президент країни Еммануель Макрон запевнив, що його країна від підтримки України точно не відмовиться. На його думку, французи повинні не допустити, щоб Росія здобула перемогу. Варто згадати, що вже досить давно Макрон став великим другом України.