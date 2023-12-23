Сознательные чиновники есть: готов ли Запад к изменениям в своей политике
На Западе все чаще раздаются заявления, что Россия действительно угрожает не только украинцам, но и евроатлантическому сообществу. Медленно, но американцы и европейцы начинают просыпаться.
Впрочем, как рассказал 24 Каналу политолог Олег Лесной, в отличие от нас, в Европе есть Украина, которая дает время на то, чтобы испугаться, поверить или оказать военную помощь. В то же время у украинцев нет такого выбора, если взять "паузу" и подумать – россияне воспользуются шансом и совершают еще больше бед.
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Готова ли Германия к изменениям в политике
По мнению политолога, Германия достаточно быстро прошла эволюцию восприятия российско-украинской войны. Долгое время Берлин отказывалась предоставлять оружие украинским военным, но постепенно начал менять свое мнение. Хотя немцы на официальном уровне до сих пор не объявили о предоставлении Украине ракет Taurus.
Я не хочу критиковать Запад за то, что он очень долго думает. Мы ведь тоже долго думали – не верили в то, что может произойти. Тогда почему немцы, французы или американцы должны рассуждать по-другому?!
– отметил Лесной.
Они такие же люди, как и украинцы. Жители западного мира пытаются отбросить мысли об угрозе от российско-украинской войны далеко в подсознание и волноваться об ипотеке, бюджете страны или других важных для них вопросах.
В Германии происходят сдвиги, но они будут не скорыми. Запустить ВПК с нуля до небольшой отметки очень сложно. Когда начнется производство, немцы пополнят свои склады и будут производить снаряды.Важно! Немецкий оборонный концерн Rheinmetall планирует запустить производство бронетранспортеров в Украине в 2024 году. Компания планирует производить, прежде всего, колесные бронетранспортеры Fuchs и Lynx.
Готовы ли Франция и Польша к изменениям в политике
Лесной отметил, что улучшения начинают происходить и во Франции, в том числе меняется риторика Эмануэля Макрона. Ранее французский президент почти каждый день пытался поладить с Владимиром Путиным "цивилизованными" методами: звонил ему и просил остановить войну, а тот не брал трубку. Теперь все наоборот: Макрон заявил, чтобы глава Кремля звонил по телефону только с конкретными предложениями.
"А конкретика проста – границы 1991 года и дальше все по украинской "формуле мира". По крайней мере, все сознательные страны ее в большинстве своем поддерживают", – подчеркнул политолог.Обратите внимание! Президент Украины обратился к участникам саммита G20 в 2022 году и назвал 10 условий для прекращения войны в Украине.
- Радиационная и ядерная безопасность.
- Продовольственная безопасность.
- Энергетическая безопасность.
- Освобождение всех пленных и депортированных.
- Выполнение Устава ООН и восстановление территориальной целостности и мирового порядка.
- Вывод российских войск и прекращение боевых действий.
- Справедливость.
- Экоцид, необходимость немедленной защиты природы.
- Недопущение эскалации.
- Фиксация окончания войны.
В Польше звучали заявления, что пока польский ВПК находится на рельсах, которые были до полномасштабного вторжения России в Украину. Поэтому, вполне вероятно, что поддержка нашего государства будет продолжаться.
Готовы ли Соединенные Штаты Америки к изменениям в политике
В США до сих пор не одобрили пакет помощи для Украины более чем на 61,1 миллиарда долларов. Однако, американцы надеются, что республиканцы и демократы придут к согласию и проголосуют за выделение средств в январе 2024 года. В Америке постоянно проходят конференции по возможностям ВПК страны, в которых активно участвует украинская делегация.
Эти диалоги и наша устойчивость на фронте дают шанс большинству стран, в которых у власти сознательные политики, понять, что пора не просто размышлять, а действовать,
– подчеркнул Олег Лесной.
Сложности с Соединенными Штатами Америки возникли, потому что в стране начался электоральный цикл, когда в 2024 году должны пройти выборы президента. Потому как и в любом другом государстве политические амбиции становятся в приоритете.
Западные лидеры поддержали Украину: их заявления
- Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц на съезде Социал-демократической партии Германии заявил, что нужно быть готовыми к длительной поддержке Украины. По его словам, Германия должна быть готова сделать еще больше, "если другие ослабеют". Поэтому с немецкой стороны должны быть приняты решения, "что мы можем это сделать", подчеркнул Шольц.
- В начале декабря президент США Джо Байден выступил с обращением к американскому народу. Он заявил, что помощь Украине и Израилю – это важнейшая инвестиция, которая в течение поколений принесет выгоды американцам. Байден назвал "безумием" несостоятельность Конгресс в США поддержать помощь Украине.
- В интервью французскому телеканалу France 5 президент страны Эммануэль Макрон заверил, что его страна от поддержки Украины точно не откажется. По его мнению, французы должны не допустить, чтобы Россия одержала победу. Стоит упомянуть, что уже достаточно давно Макрон стал большим другом Украины.