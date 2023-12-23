Сознательные чиновники есть: готов ли Запад к изменениям в своей политике

На Западе все чаще раздаются заявления, что Россия действительно угрожает не только украинцам, но и евроатлантическому сообществу. Медленно, но американцы и европейцы начинают просыпаться.

Впрочем, как рассказал 24 Каналу политолог Олег Лесной, в отличие от нас, в Европе есть Украина, которая дает время на то, чтобы испугаться, поверить или оказать военную помощь. В то же время у украинцев нет такого выбора, если взять "паузу" и подумать – россияне воспользуются шансом и совершают еще больше бед.

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Готова ли Германия к изменениям в политике

По мнению политолога, Германия достаточно быстро прошла эволюцию восприятия российско-украинской войны. Долгое время Берлин отказывалась предоставлять оружие украинским военным, но постепенно начал менять свое мнение. Хотя немцы на официальном уровне до сих пор не объявили о предоставлении Украине ракет Taurus.

Я не хочу критиковать Запад за то, что он очень долго думает. Мы ведь тоже долго думали – не верили в то, что может произойти. Тогда почему немцы, французы или американцы должны рассуждать по-другому?!

– отметил Лесной.

Они такие же люди, как и украинцы. Жители западного мира пытаются отбросить мысли об угрозе от российско-украинской войны далеко в подсознание и волноваться об ипотеке, бюджете страны или других важных для них вопросах.

В Германии происходят сдвиги, но они будут не скорыми. Запустить ВПК с нуля до небольшой отметки очень сложно. Когда начнется производство, немцы пополнят свои склады и будут производить снаряды.

Готовы ли Франция и Польша к изменениям в политике

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall планирует запустить производство бронетранспортеров в Украине в 2024 году. Компания планирует производить, прежде всего, колесные бронетранспортеры Fuchs и Lynx.

Лесной отметил, что улучшения начинают происходить и во Франции, в том числе меняется риторика Эмануэля Макрона. Ранее французский президент почти каждый день пытался поладить с Владимиром Путиным "цивилизованными" методами: звонил ему и просил остановить войну, а тот не брал трубку. Теперь все наоборот: Макрон заявил, чтобы глава Кремля звонил по телефону только с конкретными предложениями.

"А конкретика проста – границы 1991 года и дальше все по украинской "формуле мира". По крайней мере, все сознательные страны ее в большинстве своем поддерживают", – подчеркнул политолог.

Радиационная и ядерная безопасность. Продовольственная безопасность. Энергетическая безопасность. Освобождение всех пленных и депортированных. Выполнение Устава ООН и восстановление территориальной целостности и мирового порядка. Вывод российских войск и прекращение боевых действий. Справедливость. Экоцид, необходимость немедленной защиты природы. Недопущение эскалации. Фиксация окончания войны.

Президент Украины обратился к участникам саммита G20 в 2022 году и назвал 10 условий для прекращения войны в Украине.

В Польше звучали заявления, что пока польский ВПК находится на рельсах, которые были до полномасштабного вторжения России в Украину. Поэтому, вполне вероятно, что поддержка нашего государства будет продолжаться.

Готовы ли Соединенные Штаты Америки к изменениям в политике

В США до сих пор не одобрили пакет помощи для Украины более чем на 61,1 миллиарда долларов. Однако, американцы надеются, что республиканцы и демократы придут к согласию и проголосуют за выделение средств в январе 2024 года. В Америке постоянно проходят конференции по возможностям ВПК страны, в которых активно участвует украинская делегация.

Эти диалоги и наша устойчивость на фронте дают шанс большинству стран, в которых у власти сознательные политики, понять, что пора не просто размышлять, а действовать,

– подчеркнул Олег Лесной.

Сложности с Соединенными Штатами Америки возникли, потому что в стране начался электоральный цикл, когда в 2024 году должны пройти выборы президента. Потому как и в любом другом государстве политические амбиции становятся в приоритете.

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