Такой мыслью с 24 Каналом поделился политолог Николай Давидюк. Он убежден, что в оценке перспектив вступления Украины в Евросоюз важно проведение реформ, а не мнения непонятных корреспондентов.

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Можно ли верить публикации The Times

Очень часто то, что мы воспринимаем как "аналитика от издания", на самом деле может быть частным мнением корреспондента. К тому же за это "частное мнение корреспондента" вполне может заплатить Россия.

Контекст: В одном из пассажей упоминавшейся статьи автор спрашивает: "Можно ли позволить Украине перепрыгнуть через очередь, когда принятие Сербии, Албании и Боснии еще более насущно?" Особенно примечательно здесь упоминание Боснии, которое имеет крайне малые шансы на вступление, несмотря на то, что ее правительство действительно прилагает к этому усилия. Одной из самых больших проблем Боснии на пути к евроинтеграции является Республика Сербская – самоуправляющееся єдиница в составе страны, которая охватывает почти 50% ее территории. Политические лидеры Республики Сербской имеют радикально антизападные настроения и фактически пытаются блокировать проведение реформ в стране. Интересно, что одной из самых больших защитниц евроинтеграции Боснии является Австрия, которая даже допускала возможность блокирование переговоров о вступлении Украины из-за якобы геополитических преференций для Украины.

"Босния борется за то, чтобы иметь право называться государством. Они (Запад – 24 Канал) "слепил" ее из многого и пытается ее удерживать, но если в стране не работает экономика, то именно в этом заключается проблема", – убежден Давыдюк.

Именно поэтому сравнение Украины с Боснией не выдерживает никакой критики, ведь вся экономика Боснии примерно равна экономике одного украинского города вроде Одессы или Львова.

Ничтожность аргументов противников Украины

На этом фоне особенно удивительно, что авторы статьи The Times называют Украину "беднейшим государством Европы". В реальности же некоторые страны опасаются влияния украинской экономики на европейский рынок, в частности в сельском хозяйстве.

"Беднее" ли Украина, чем другие европейские государства По состоянию на 2021 год Украина занимала третье место в рейтинге беднейших стран Европы по ВВП на душу населения, в то время как Босния находилась на пятом. Однако из-за существенной разницы в размере и населении двух стран сравнить их благосостояние является непростой задачей. В то же время интересно то, насколько богатыми были государства Восточной Европы на момент начала переговоров с Брюсселем. Если брать за основу показатель ВВП на душу населения, то можно увидеть, что ни Польша с Венгрией, ни Болгария с Румынией не начинали переговоры с ЕС, будучи более богатыми, чем Украина.

"До войны в Брюсселе можно было часто встретить российских лоббистов с итальянскими, французскими и немецкими паспортами. Они рассказывали, почему Украина не может быть и никогда не будет в ЕС. Поэтому историю с Боснией могут продвигать с точки зрения российского нарратива ", – предположил политолог.

Впрочем, после согласования начала переговоров о вступлении в ЕС для Украины все будет зависеть от реальных шагов, которые правительство будет делать здесь и сейчас. Для этого нужно продемонстрировать успехи в реформировании украинского законодательства и институтов, на которые ЕС сам будет давать Украине деньги.

Следует также понимать, что Украина не идет в Евросоюз для того, чтобы быть в нем нахлебником. Украина будет делиться своими возможностями с другими членами ЕС, и это взаимообмен будет для Европы очень полезным, а в стратегическом видении это принесет победу обеим сторонам.

Сейчас нам главное закрыть все параметры по законодательству и не слушать всех этих корреспондентов желтой печати. Нужно двигаться вперед и ни на кого не оборачиваться,

– отметил Давидюк.

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