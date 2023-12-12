Об этом министерша сообщила накануне заседания Совета общих дел, передает корреспондент 24 Канала в Брюсселе. В Австрии утверждают, что расширение стало "геополитическим инструментом".
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Австрия против начала процедуры
В ходе заседания Совета ЕС 12 декабря министры будут заниматься подготовкой к заседанию Европейского совета. По словам Эдтштадлера, основной темой останется вопрос расширения. Она отмечает, что именно сейчас ЕС должен определить – процесс вступления это политический процесс или основанный на достижениях.
Я была в Боснии и Герцоговине две недели назад и получила четкое сообщение, что они хотят одинакового отношения и оставаться в одной лодке.
– сказала министерша.
Она признает, что процесс расширения может принести беспокойство, поскольку количество государств-членов ЕС может возрасти до 33. Впрочем, она говорит, что этот процесс важен и для самого объединения.
Расширение – это также вопросы доверия к Европейскому Союзу, а также вопросы безопасности для Европейского Союза. И особенно для Австрии, когда речь идет о Западных Балканах,
- сказала Эдтштадлер.
Министр также прокомментировала результаты опроса о вступлении Украины в ЕС, где 52% австрийцев выступили против. Она связывает это с войной, вызывающей опасения.
Канцлер занимает ту же позицию
Ранее федеральный канцлер Австрии Карл Нехаммер также выступил против привилегий для Киева, которых нет в Боснии и Герцеговине. По данным высокопоставленного чиновника ЕС, в случае пакетного принятия решений по четырем странам во время заседания Европейского совета может возникнуть сложная политическая дискуссия.
Некоторые могут сказать: "Если вы не принимаете это, то как я могу согласиться на другое?",
– сказал высокопоставленный дипломат вне записи.
Нехаммер убеждает, что "для Украины не должно быть никаких превенций, особенно с учетом ситуации с Боснией и Герцеговиной. Канцер против ускоренной процедуры, в то же время отметив, что Украина и Молдова должны предложить перспективу вступления в ЕС "в знак солидарности".
Вступление Украины в ЕС: последние новости
- Заседание, на котором будут рассматриваться вопросы начала переговоров о вступлении Украины в ЕС, начнется уже 14 декабря. Однако среди европейских лидеров до сих пор нет понимания, какое же решение в конце концов будет принято. определенной проблемой выступает, например, венгерский премьер-министр Виктор Орбан.
- Венгрия сейчас выступает "троянским конем" по вопросу Украины, продвигая пророссийские интересы. Эксперты отметят, что именно поэтому европейские страны могут начать оказывать давление на Орбана, вводя определенные ограничения.
- Владимир Зеленский во время визита в Аргентину имел возможность в неформальной обстановке поговорить с Орбаном Как отметил сам президент, "откровенно – о европейских делах. Удалось ли достичь какого-то консенсуса – пока неизвестно.