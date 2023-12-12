Об этом министерша сообщила накануне заседания Совета общих дел, передает корреспондент 24 Канала в Брюсселе. В Австрии утверждают, что расширение стало "геополитическим инструментом".

Смотрите также Момент X для дипломатии: почему эта неделя может стать определяющей для Украины в 2024 году

Австрия против начала процедуры

В ходе заседания Совета ЕС 12 декабря министры будут заниматься подготовкой к заседанию Европейского совета. По словам Эдтштадлера, основной темой останется вопрос расширения. Она отмечает, что именно сейчас ЕС должен определить – процесс вступления это политический процесс или основанный на достижениях.

Я была в Боснии и Герцоговине две недели назад и получила четкое сообщение, что они хотят одинакового отношения и оставаться в одной лодке.

– сказала министерша.

Она признает, что процесс расширения может принести беспокойство, поскольку количество государств-членов ЕС может возрасти до 33. Впрочем, она говорит, что этот процесс важен и для самого объединения.

Расширение – это также вопросы доверия к Европейскому Союзу, а также вопросы безопасности для Европейского Союза. И особенно для Австрии, когда речь идет о Западных Балканах,

- сказала Эдтштадлер.

Министр также прокомментировала результаты опроса о вступлении Украины в ЕС, где 52% австрийцев выступили против. Она связывает это с войной, вызывающей опасения.

Канцлер занимает ту же позицию

Ранее федеральный канцлер Австрии Карл Нехаммер также выступил против привилегий для Киева, которых нет в Боснии и Герцеговине. По данным высокопоставленного чиновника ЕС, в случае пакетного принятия решений по четырем странам во время заседания Европейского совета может возникнуть сложная политическая дискуссия.

Некоторые могут сказать: "Если вы не принимаете это, то как я могу согласиться на другое?",

– сказал высокопоставленный дипломат вне записи.

Нехаммер убеждает, что "для Украины не должно быть никаких превенций, особенно с учетом ситуации с Боснией и Герцеговиной. Канцер против ускоренной процедуры, в то же время отметив, что Украина и Молдова должны предложить перспективу вступления в ЕС "в знак солидарности".

Вступление Украины в ЕС: последние новости