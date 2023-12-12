Однако против этого выступает премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Другие страны ЕС осознают это и могут обуздать политика, сказал 24 Каналу политический консультант, военнослужащий Александр Антонюк.

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"Мы прекрасно понимаем, в какую политику играет Орбан. Это понимают абсолютно все остальные страны Европейского Союза. Венгрия во главе с Орбаном – это "троянский конь", который по сути работает на интересы России", – констатировал Антонюк.

Он также прокомментировал заявление главы МИД Дмитрия Кулебы о позиции Венгрии: "можем потанцевать, попрыгать". Так, это не просто эмоциональное заявление – оно также демонстративно, чтобы подчеркнуть деструктивную позицию Будапешта.

Обратите внимание! Министр иностранных дел Украины сделал такое заявление, комментируя шаги Киева для начала переговоров по вступлению в ЕС. Так, наша страна приняла три из четырех законов, которые требовала Еврокомиссия, – о САП, НАБУ и образовании для нацменьшинств.

Четвертый закон о лоббировании уже зарегистрировали в парламенте и должны принять до 3 марта.

Под таким же углом следует рассматривать неформальную встречу Владимира Зеленского с Виктором Орбаном в Буэнос-Айресе. Ее можно использовать в будущем.

Что можно сделать с Венгрией

Одним из решений по Будапешту могут быть санкции. Так венгры поймут, что политика Орбана приводит к ухудшению их социального положения.

Как только начнутся бурления внутри Венгрии, тогда, возможно, Орбан вспомнит, на каких тезисах и позициях он начинал свою политическую карьеру,

– подчеркнул Антонюк.

Кроме того, можно поработать с венгерскими нацменьшинствами в Украине, чтобы они устраивали акции протеста возле венгерского посольства. То есть это должна быть комплексная многоуровневая коммуникационная кампания.

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