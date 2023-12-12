Однако против этого выступает премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Другие страны ЕС осознают это и могут обуздать политика, сказал 24 Каналу политический консультант, военнослужащий Александр Антонюк.
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"Мы прекрасно понимаем, в какую политику играет Орбан. Это понимают абсолютно все остальные страны Европейского Союза. Венгрия во главе с Орбаном – это "троянский конь", который по сути работает на интересы России", – констатировал Антонюк.
Он также прокомментировал заявление главы МИД Дмитрия Кулебы о позиции Венгрии: "можем потанцевать, попрыгать". Так, это не просто эмоциональное заявление – оно также демонстративно, чтобы подчеркнуть деструктивную позицию Будапешта.
Под таким же углом следует рассматривать неформальную встречу Владимира Зеленского с Виктором Орбаном в Буэнос-Айресе. Ее можно использовать в будущем.
Что можно сделать с Венгрией
Одним из решений по Будапешту могут быть санкции. Так венгры поймут, что политика Орбана приводит к ухудшению их социального положения.
Как только начнутся бурления внутри Венгрии, тогда, возможно, Орбан вспомнит, на каких тезисах и позициях он начинал свою политическую карьеру,
– подчеркнул Антонюк.
Кроме того, можно поработать с венгерскими нацменьшинствами в Украине, чтобы они устраивали акции протеста возле венгерского посольства. То есть это должна быть комплексная многоуровневая коммуникационная кампания.
Вступление Украины в ЕС: последние новости
- Руководство Европарламента поддержало открытие переговоров о вступлении Украины в ЕС. Раньше это рекомендовала сделать Еврокомиссия, но с четырьмя условиями.
- Урсула фон дер Ляйен выразила "дополнительные ожидания" по борьбе с коррупцией и олигархами, а также по реализации рекомендаций Венецианской комиссии по нацменьшинствам.
- Уже 8 декабря Владимир Зеленский подписал евроинтеграционные законы об отделении Специализированной антикоррупционной прокуратуры, увеличении штата НАБУ на 300 человек, возможности НАПК проверять имущество должностных лиц, приобретенное до публичной службы, а также о правах нацменьшинств в образовании, издательстве и СМИ.